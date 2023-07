Au nom de la République centrafricaine, le président Touadera a exprimé sa gratitude envers la Fédération de Russie pour son soutien résolu à l'Afrique dans sa lutte pour la souveraineté et ses droits conformément à la Charte des Nations Unies. Il a également salué la coopération étroite entre la Russie et son pays, malgré les défis géopolitiques, environnementaux et énergétiques. Les liens d'amitié entre les deux nations sont à leur apogée.



Le président Touadera a souligné que la Russie avait soutenu la République centrafricaine, notamment en aidant les forces armées et les agences de sécurité à lutter contre les organisations terroristes qui ont attaqué la capitale, Bangui, en 2021. Il a exprimé sa gratitude pour cette assistance, qui a permis d'éviter une nouvelle guerre civile et de préserver la démocratie dans le pays.



L'Afrique est confrontée à des crises alimentaires et climatiques, et le président a appelé à des partenaires économiques et financiers fiables pour aider le continent à surmonter ces défis. Il a souligné l'importance de relations diplomatiques basées sur l'égalité, le respect mutuel et la coopération mutuellement bénéfique.



Le président Touadera a noté que la République centrafricaine cherche à diversifier ses relations diplomatiques et à promouvoir des liens bilatéraux avec tous les pays prêts à s'engager dans une coopération économique et divers programmes.



Il a également souligné l'aspect humanitaire important de ce sommet, offrant l'opportunité de résister à l'hégémonie de certains acteurs internationaux et de trouver des solutions pratiques et durables pour la République centrafricaine et l'ensemble du continent africain grâce à une coopération innovante avec la Russie.



Le président Touadera a appelé à un ordre international basé sur la Charte des Nations Unies, permettant aux idéaux africains de devenir réalité pour atteindre la paix, la sécurité et le développement harmonieux.



En réponse aux propos du président Touadera, Vladimir Poutine a réaffirmé l'engagement de la Russie à maintenir un niveau de relations solides avec la République centrafricaine dans tous les domaines sensibles. Il a assuré que la Russie continuerait à travailler en direction d'une coopération encore plus étroite et de nouvelles opportunités pour le bénéfice mutuel des deux pays.



Le sommet a ainsi été l'occasion pour les dirigeants africains de mettre en avant leurs préoccupations et leurs espoirs pour l'avenir du continent, et de chercher des solutions concrètes en collaboration avec la Russie.