Développement du commerce dans les pays de l'OCI : création d'un Fonds de 50 millions $

Djeddah – La Société Internationale Islamique du Financement de Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a lancé un nouveau Fonds de Développement du Commerce (TDFD) doté d’un capital initialement ciblé à 50 millions de dollars US pour soutenir les projets de développement du commerce dans les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et les communautés musulmanes des pays non-membres.



Le Fonds est un Waqf, ce qui signifie, du point de vue de la charia, que la dotation est inaliénable et n’appartient à personne, le but étant de le faire fructifier le principal et de disposer les bénéfices à des œuvres caritatives s ou charitables.



Le Fonds, utilisera les retours sur investissement pour des subventions ou des financements concessionnels liés à la conception et à l'exécution d'activités relatives au commerce, à la sensibilisation ou au partage des connaissances sur les questions liées au commerce et à l'assistance technique liée au commerce.. Les ressources du fonds seront utilisées dans des investissements conformes à la Charia, 50% des rendements étant alloués à des fins opérationnelles et les 50% restants allant au capital pour augmenter le fonds. Ce modèle opérationnel permettra au fonds de se développer et maintenir un plateforme durable de financement au fil du temps. .



Le fonds a jusqu'à présent contribué, entre autres, à répondre aux besoins des pays membres pour combattre les conséquences socio-économiques de la Pandémie du COVID-19, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement des pays qui en ont le plus besoin en nourriture et en fournitures médicales essentielles.



M. Hani Salem Sonbol, Directeur General de ITFC a déclaré: “Le Fonds de Développement du Commerce de l'ITFC nous permettra d'aller encore plus loin dans notre soutien aux pays membres en fournissant des ressources financières supplémentaire pour soutenir les initiatives et interventions liées au commerce et donc de développer le commerce au sein et entre les pays membres de l'OCI et d'atteindre également les communautés musulmanes des pays non membres, en renforçant l'activité commerciale d'import-export dans le monde musulman.”



Outre le réinvestissement des rendements dans le fonds, le capital continuera d’être approvisionné par les contributions de l'ITFC, des gouvernements, des institutions et des particuliers des pays membres et non membres.