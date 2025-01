Diplomatie : Denis Sassou N’Guesso préoccupé par les crises qui menacent la paix dans le monde

Ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, consuls généraux, chargés d’affaires et représentants des organisations internationales ont franchi le perron du palais du peuple peu avant midi, le 6 janvier. Ils y étaient venus présenter leurs vœux de nouvel an 2025 au couple présidentiel congolais.



La salle de banquet du palais du peuple a servi de cadre à ce rituel diplomatique devenu une tradition. Dès l’entame de la cérémonie, René Bakongo, l’ambassadeur du Gabon au Congo, Doyen du corps diplomatique a pris la parole, au nom de ses pairs. Il a passé en revue les crises politiques et les conflits de divers ordres qui secouent plusieurs pays du continent africain.



René Bakongo a par la suite abordé la situation politique, économique et financière du Congo, ainsi que les faits saillants du panorama international observés au cours de l’année 2024.



Sensible aux paroles du Doyen du corps diplomatique, Denis Sassou N’Guesso s’est dit préoccupé quant à l’évolution de la crise dans le monde que le chef de l’Etat congolais appelé tumulte international : le conflit russo-ukrainien, le terrorisme international, l’activisme des groupes armés dans la région des grands lacs, la crise soudanaise et le conflit israélo- palestinien.



« La République du Congo, notre pays », a affirmé Denis Sassou « n’est pas tenue à l’écart des processus engagés en faveur du retour et de la consolidation de la paix… » Citant en exemple la Libye, le président congolais a fait savoir que les visites qu’il a effectuées à Tripoli et à Benghazi en 2024 ont permis de proposer, aux acteurs libyens, une alternative pragmatique, à la conférence de réconciliation. « Par conséquent, nous restons mobilisés pour une issue politique et inclusive de réconciliation inter-libyenne, la solution militaire ayant montré ses limites », a soutenu Denis Sassou N’Guesso.



Aussi a-t-il invité les partenaires impliqués dans le processus de paix à soutenir davantage les efforts de l’UA, en sauvegardant les intérêts du peuple libyen, à travers une démarche portée par les libyens eux-mêmes.



A propos de la crise qui sévit à l’est de la RDC, Denis Sassou N’Guesso a salué les efforts du médiateur de l’UA, le président João Manuel Goncalves, tout en exhortant les parties en conflits à privilégier les vertus du dialogue dans le cadre des négociations en cours. Le dialogue étant le « moyen adéquat de résolution des conflits », a insisté le chef de l’Etat congolais.



A noter que, cette cérémonie des vœux aux corps diplomatiques accrédités au Congo a eu lieu 48 heures après celle des forces vives de la Nation.