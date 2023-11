INTERNATIONAL Donald Trump : le témoignage dramatique sur le procès pour fraude civile

Alwihda Info | Par Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 9 Novembre 2023



Dans un drame judiciaire rappelant une tragédie shakespearienne, l'ancien président Donald Trump s'est présenté à la barre des témoins, lors du procès pour fraude civile qui a saisi le pays, déplorant les injustices perçues et se livrant à un ballet verbal qui a laissé même le juge-président Arthur Engoron envisager une imminente décision.



Le décor était planté lundi, alors que la Trump Organization faisait l'objet d'un examen minutieux de ses pratiques comptables, avec le risque de lourdes amendes et de mesures punitives qui pourraient mettre en péril l'empire immobilier même qui avait autrefois catapulté Trump au zénith de la vie publique. Engoron, l'arbitre de ce théâtre juridique, a formulé un avertissement sévère à l'ancien président, qui est largement considéré comme le favori pour l'investiture républicaine aux prochaines élections de 2024.



Le juge a laissé entendre qu'il serait possible de restreindre le témoignage de Trump, s'il éludait les réponses directes. « Pouvez-vous contrôler votre client ? », a interpelé Engoron à l'avocat de Trump, Christopher Kise, dans une salle d'audience qui ne correspond en rien à un rassemblement politique. C’était un sanctuaire de justice, pas une scène de polémique.



Après un long échange entre Trump et Engoron, le témoignage de l'ancien président a pris fin, alors que le soleil se couchait à l'horizon en milieu d'après-midi.



Le prochain acte de cette saga judiciaire sera joué par Ivanka Trump, la fille de l'ancien président, qui prendra place à la barre des témoins bien qu'elle ne soit pas accusée dans ce drame en cours. Pendant environ quatre heures, Trump a fait preuve d’un penchant pour les circonlocutions, s’abstenant de réponses directes, tout en régalant la salle d’audience d’histoires sur ses opulentes propriétés et sa vaste richesse. Il a diffamé la procureure générale de New York, Letitia James, une démocrate élue, arguant que ses actions étaient alimentées par une ambition politique, et il a accusé Engoron de sous-évaluer ses propriétés estimées.



« Je pense que cette affaire est une honte. Beaucoup de gens quittent New York à cause de ce genre de choses », s'est exclamé Trump. « C'est une ingérence électorale parce que vous voulez me garder au palais de justice. » La salle d’audience résonnait de voix croissantes, tandis que Trump et le juge s’affrontaient dans une danse fervente.



Engoron a résolument rappelé à toutes les personnes présentes, le but de la salle d'audience, déclarant : « Je ne suis pas ici pour entendre ce qu'il a à dire. Je suis ici pour l'entendre répondre aux questions. Asseyez-vous déjà », alors qu'il tournait son attention vers Alina Habba, un autre membre de l'équipe juridique de Trump.



Il convient de noter qu’Engoron préside ce procès sans la présence d’un jury, ce qui souligne la gravité de l’affaire. En septembre, le juge a rendu un jugement cinglant contre Trump, ses fils adultes et plusieurs de ses entités commerciales, les tenant pour responsables de fraude, principalement pour avoir concocté des valorisations gonflées.



Le spectre de perdre le contrôle de certaines de ses propriétés les plus emblématiques plane, même si l'exécution de l'ordonnance est en attente d'un appel. Au cœur de ce fascinant spectacle juridique, se trouvent de somptueuses tours d’appartements et de vastes terrains de golf, points focaux d’un procès qui a retenu l’attention de la nation.



Au milieu du feu d’artifice juridique, Trump a reconnu son implication dans les documents étayant les allégations de fraude. L’État de New York affirme que l’organisation de Trump a artificiellement gonflé la valeur de ces actifs, pour obtenir des conditions financières favorables, trompant ainsi les prêteurs et les assureurs. Cependant, Trump a franchement admis que toutes les estimations n’étaient pas précises.



Son domaine de Mar-a-Lago et son parcours de golf Doral en Floride, a-t-il révélé, avaient été sous-évalués, tandis que d'autres, comme sa résidence Trump Tower à New York et son domaine de Seven Springs au nord, étaient surévalués. Pour sa défense, Trump a fait valoir que ces estimations contenaient des avertissements indiquant leurs inexactitudes potentielles et a souligné que son prêteur, la Deutsche Bank, était davantage préoccupé par ses réserves de liquidités disponibles.



« J'ai eu beaucoup d'argent depuis longtemps », a rétorqué Trump. Le procès intenté par l'État de New York affirme que ces valorisations ont induit en erreur les institutions financières et les assureurs, renforçant ainsi les coffres de Trump de plus de 100 millions de dollars et gonflant sa richesse d'un montant stupéfiant de 2 milliards de dollars. Trump a attribué l'examen juridique aux conséquences de sa victoire à l'élection présidentielle de 2016.



Il a déploré : « Je suis sûr que le juge se prononcera contre moi parce qu'il se prononce toujours contre moi », affirmant : « C 'est un procès très inéquitable, très, très injuste, et j'espère que le public le sait. » La procureure générale de New York, Letitia James, a répondu aux salves verbales de Trump avec une attitude stoïque, en se concentrant sur les faits et les chiffres. « En fin de compte, les seules choses qui comptent, ce sont les faits et les chiffres. Les chiffres, mes amis, ne mentent pas », a déclaré James, devant le palais de justice.



Dans un moment d'exaspération, le juge Engoron a ordonné à l'avocat de Trump, Christopher Kise, de fournir à son client un rappel sur le décorum de la salle d'audience. « L'ancien et futur président des Etats-Unis comprend les règles », a répondu Kise, soulignant la gravité de la procédure. Contrairement aux quatre affaires pénales qui suivent actuellement Trump, ce procès civil ne menace pas sa liberté personnelle, le laissant libre d’envisager un éventuel retour à la Maison Blanche.



Letitia James réclame 250 millions de dollars d'amendes et de restrictions qui mettraient un terme aux activités commerciales de la famille Trump à New York. Le point central du cas de James a été le témoignage de Michael Cohen, ancien avocat et confident de Trump, qui a affirmé que Trump lui avait ordonné de manipuler les états financiers pour renforcer sa valeur nette.



Les preuves suggèrent également que les fils de Trump, Eric et Donald Jr., qui dirigeaient la Trump Organization pendant le mandat de leur père à la Maison Blanche, ont tenté de falsifier la valeur imposable de propriétés prisées, notamment Mar-a-Lago. Les descendants de la famille Trump ont affirmé leur manque de familiarité avec l’essentiel des documents d’évaluation lors de leurs témoignages, rejetant plutôt la responsabilité de toute divergence sur les comptables.



Dans le cas de Trump, il a également pointé du doigt les comptables, mais a également reconnu une certaine implication dans le processus d'évaluation. « J'avais parfois quelques suggestions », a-t-il concédé. Engoron avait déjà infligé à Trump une amende de 15 000 dollars, pour avoir violé une ordonnance de silence limitée visant à empêcher toute critique du personnel judiciaire.



L'équipe juridique de Trump s'est irritée de cette ordonnance et a suggéré qu'elle pourrait servir de motif d'appel. Néanmoins, le juge a étendu l'ordonnance vendredi, l'appliquant à l'ensemble de l'équipe juridique. Ce tourbillon litigieux sur le calendrier de Trump menace de détourner son attention de la campagne électorale pendant une partie importante de l'année à venir.



Il est remarquable que malgré ces problèmes juridiques croissants, les sondages d’opinion suggèrent que Trump conserve une avance considérable dans la course à l’investiture présidentielle du Parti républicain. Initialement prévu pour se prolonger jusqu'au début du mois de décembre, ce procès pourrait aboutir plus tôt que prévu, alors que l'État se prépare à appeler ses derniers témoins plus tard cette semaine.



La nation regarde avec impatience cette saga juridique se dérouler, en attendant de voir si le rideau tombera sur le légendaire empire immobilier d'un ancien président, ou marquera le début d'une résurgence politique.







