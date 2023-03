Dr MAD : l'humoriste tchadien qui utilise le rire comme remède aux maux de la société

Dr MAD, également connu sous le nom de Clando VIP, est un jeune humoriste tchadien qui a commencé sa carrière en comédie depuis son enfance dans des associations de jeunes à Moundou. Depuis le début de sa carrière en humour en 2019, Dr MAD a joué sur la même scène avec des artistes humoristes africains tels que Mamane, Boukary, Manitou du Gabon, Yann Koko, Djigri parterre, Alhadji Tawa et Colonel Dinar à la Foire Internationale du Rire 2019.



Dr MAD est connu pour ses performances humoristiques multilingues, car en plus de parler français, arabe et anglais, il joue également ses scènes avec plusieurs langues locales du Tchad. Pour lui, l'humour est la meilleure façon de remédier aux maux qui minent la société tchadienne. "Le rire est une forme de thérapie pour les gens. Si nous pouvons rire ensemble, cela signifie que nous pouvons vivre ensemble", dit-il.



Dr MAD considère l'humour comme un moyen de diffuser des messages sociaux importants de manière légère et amusante. Il croit que son travail d'humoriste lui permet de toucher un public plus large et de communiquer des messages qui auraient peut-être été difficiles à transmettre autrement. Dr MAD utilise son humour pour aborder des problèmes sociaux tels que la pauvreté, la corruption, l'éducation et la coexistence pacifique entre les différentes communautés du Tchad.



Bien qu'il soit relativement nouveau dans le monde de l'humour, Dr MAD a déjà acquis une certaine notoriété au Tchad. Il est considéré comme un des humoristes les plus prometteurs de la scène tchadienne. En outre, il est connu pour être un artiste humble et passionné qui se soucie profondément de son public.



Le public joue un rôle important dans la vie de Dr MAD. Il se dit libre et tranquille face à son public, qui est souvent un mélange de personnes de toutes les classes sociales. Dr MAD estime que le rire peut briser les barrières sociales et rassembler les gens de toutes les origines.