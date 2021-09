Dubaï : allègement des restrictions de voyage à l’approche de l’Africa Oil Week

Dubaï fait désormais partie des rares lieux dans le monde qui n’imposent actuellement pas de restrictions de voyage. À la suite d’une décision prise par le gouvernement des EAU et l’Office de tourisme de Dubaï, les voyageurs en provenance de tout pays sont maintenant libres de venir à Dubaï. Ils doivent simplement présenter un certificat de test PCR négatif à la Covid-19, un document qui fait partie de la procédure de voyage standard en cette ère de pandémie. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les nombreux délégués qui prévoient d’assister à l’Africa Oil Week (AOW) à Dubaï en novembre 2021.



Les voyageurs en provenance de la plupart des pays devront présenter les résultats d’un test négatif effectué 72 heures au maximum avant la date de leur départ. Les voyageurs arrivant d’Afrique du Sud, du Bangladesh, d’Inde, d’Indonésie, du Nigeria, d’Ouganda, du Pakistan, du Sri Lanka, du Vietnam et de Zambie doivent suivre une procédure légèrement différente.

Ces voyageurs doivent être en possession d’un certificat valide de test PCR négatif au Covid-19, avec un QR code, délivré maximum 48 heures après le moment où l’échantillon a été recueilli par un établissement de santé agréé. En outre, ils doivent présenter un certificat de test PCR rapide avec QR code, effectué à l’aéroport de départ dans les six heures avant le décollage. Les voyageurs de certains pays devront également passer un test final à leur arrivée à Dubaï.



L’AOW se prépare à accueillir quelques 45 ministres et chefs de gouvernement représentant 66% des gouvernements africains, notamment ceux du Ghana, de l’Ouganda, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Kenya et de la République du Congo. Les équipes dirigeantes des principaux acteurs pétroliers et gaziers du continent, comme TotalEnergies, Eni, Equinor, Tullow Oil, Perenco, Panoro et Seplat, seront également présentes. Après l’interruption due à la pandémie, ce potentiel d’engagement significatif a été salué par tous. Naturellement, l’allègement des restrictions de voyage ne signifie nullement que Dubaï ou l’AOW relâcheront leurs efforts pour protéger la santé des délégués.