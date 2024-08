Dubaï : l’Autorité de l'électricité et de l'eau annonce des résultats records pour le 1er semestre 2024

L'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (PJSC), fournisseur exclusif de services d’électricité et d’eau de l’émirat de Dubaï, cotée sur le marché financier de Dubaï (DFM), a publié ses résultats financiers consolidés du premier trimestre de l’exercice 2024.



La société a enregistré un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d'AED, un EBITDA de 6,6 milliards d'AED, un bénéfice d'exploitation de 3,3 milliards d'AED et un bénéfice après impôt de 2,6 milliards d'AED. Le chiffre d'affaires consolidé de DEWA au premier semestre a augmenté de 7,3 % pour atteindre un niveau record de 13,7 milliards d'AED en 2024, par rapport au premier semestre 2023.



Cette évolution s'explique principalement par une augmentation de la demande de services d'électricité, d'eau et de refroidissement.



Le bénéfice net consolidé du premier semestre a diminué de 6,7 % pour s'établir à 2,6 milliards d'AED, principalement en raison d'un amortissement plus élevé et de la première application de l'impôt sur les sociétés en 2024. Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre de DEWA a enregistré une augmentation de 7,8 % pour atteindre 7,9 milliards d'AED en 2024.



L'EBITDA du deuxième trimestre a augmenté de 8,8% pour atteindre 4,0 milliards d'AED, et le bénéfice avant impôt a augmenté de 5,9 % pour atteindre 2,1 milliards d'AED. La production brute d'électricité au premier semestre de l’exercice 2024 était de 25,5 TWh, ce qui représente une augmentation de 6,7 % par rapport à 23,9 TWh générés au cours de la même période en 2023.



Parmi ces sources d'énergie, 3,3 TWh ont été consacrés à l'énergie verte, ce qui représente 12,9 % de la production totale en 2024. Au 30 juin 2024, il y avait 1 236 845 comptes clients d'électricité et d'eau, ce qui représente une augmentation de 52 134 (4,4 %) par rapport au nombre de comptes clients au 30 juin 2023.



La production totale d'eau dessalée de DEWA au premier semestre de l’exercice 2024 a atteint 71,3 milliards de gallons impériaux, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à la même période en 2023.



À la fin du premier semestre de l’exercice 2024, la capacité de production installée de l'entreprise a atteint 16,779 GW dont 2,86 GW représentant la capacité d'énergie renouvelable. La capacité de production d’eau dessalée installée par l’entreprise est restée inchangée à 495 millions de gallons par jour.