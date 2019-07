ENGIE et Meridiam bouclent le financement de deux projets photovoltaïques au Sénégal

ENGIE (www.ENGIE.com) et ses partenaires Meridiam et FONSIS ont signé les contrats de financement de deux projets photovoltaïques de 60 MW. L’investissement total pour ces projets s’élève à 47,5 millions d’euros, financé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Société Financière Internationale (IFC), et Proparco. Ces deux projets font partie du programme Scaling Solar au… […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...