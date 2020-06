Ecobank Transnational Incorporated tient sa 32ème Assemblée Générale Ordinaire (AGO), dont les actionnaires approuvent les résolutions

Ecobank Transnational Incorporated (ETI), la maison-mère du Groupe Ecobank (http://www.Ecobank.com), la banque panafricaine principale avec des opérations bancaires dans 33 pays, a tenu aujourd'hui à Lagos, au Nigéria, sa 32ème Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui a été suivie d’une Assemblée Générale Extraordinaire. Pour la première fois dans l'histoire de ETI et conformément aux mesures préventives visant à freiner la propagation de la COVID-19, la participation aux assemblées générales s'est faite principalement par procuration conformément aux statuts de la Société.

Le Président du Groupe, Emmanuel Ikazoboh a indiqué : « Nous sommes dans la dernière phase de notre parcours de cinq ans « La Feuille de route du Leadership », conscient d’avoir établi de manière effective les aspects ci-après : de meilleurs fondements commerciaux et opérationnels, le leadership dans une gamme de produits digitaux évolutifs, de solides processus de gouvernance d’entreprise et une discipline durable dans la gestion des dépenses. Nous continuons à œuvrer pour accélérer un retour sur investissement supérieur au coût du capital dans l’ensemble du Groupe en dépit des conditions économiques difficiles, notamment celles liées à la COVID-19, tout en poursuivant notre engagement à conduire le développement économique et l’intégration financière du continent. C’était ma dernière assemblée générale, puisque je suis arrivé au terme de mon mandat d’Administrateur et de Président. Au moment où je me retire, je voudrais dire que cela a été pour moi un privilège d’avoir servi cette grande institution et je suis particulièrement fier de ce que nous avons accompli. Je suis davantage assuré et confiant que mon successeur au poste de Président, M. Alain Nkontchou continuera à conduire le Conseil d’administration dans son parcours vers le leadership. Le monde a les yeux fixés sur l’Afrique et nous sommes en train de positionner cette banque d’une manière qui lui permettra de continuer de mettre en œuvre ses engagements à l’égard du développement du continent. Je compte demeurer un ambassadeur déterminé de cette grande institution et de ses idéaux. »

M. Ade Ayeyemi, Directeur général du groupe Ecobank, a déclaré : « Je voudrais en tout premier lieu rendre hommage à notre Président sortant, M. Emmanuel Ikazoboh, qui a servi le Groupe avec diligence au cours de son mandat. Au nom de la Direction Générale, j'exprime notre immense admiration pour l'intendance, les conseils, l'expertise stratégique et la surveillance inestimables qu'il a si volontiers fournis. Je profite également de l'occasion pour féliciter et souhaiter la bienvenue à bord à notre nouveau président, M. Alain Nkontchou, et me réjouis de collaborer avec lui pendant son mandat à la tête du Conseil. 2019 a été une année de progrès substantiels pour le Groupe sur plusieurs fronts alors que nous avons élargi notre gamme de produits innovants avec notre plateforme d'applications bancaires de base, mise à niveau ; l'augmentation du nombre de clients ; la création de nouveaux partenariats et le lancement de programmes pour transformer l'expérience client et intégrer la bonne conduite, la culture et l'éthique dans toute l'organisation. Chacun de nos trois secteurs d'activité a amélioré sa rentabilité et positionné Ecobank pour un succès durable à long terme. Aux lendemains de la fin de l'année, l'efficacité de notre écosystème numérique a été mise en évidence au milieu des défis mondiaux actuels de la pandémie de Covid-19, nous permettant de fournir une continuité de service à nos clients. Le virus a des effets dévastateurs et perturbe gravement les familles, les entreprises et les économies dans les pays de notre implantation en Afrique subsaharienne où nous continuons à fournir notre soutien indéfectible dans ces circonstances sans précédent et extrêmement difficiles. »

Les actionnaires ont été satisfaits des progrès de ETI en 2019 et ont approuvé toutes les résolutions lors de l’AGO, qui prévoyaient l’élection de deux nouveaux administrateurs - le Professeur Enase Okonedo et M. Simon Dornoo. Professeur Enase Okonedo remplacera Mme Arunma Oteh qui a démissionné du Conseil d’Administration.

Les actionnaires ont également ratifié la cooptation en tant qu’administrateurs, de M. Deepak Malik, proposé par Arise B.V, Mme Zanele Monnakgotla, proposée par Public Investment Corporation et le Dr George Agyekum Donkor, en qualité de représentant permanent de la Banque pour l'investissement et le développement de la CEDEAO.

Les mandats des cabinets Deloitte & Touche (Nigéria) et Grant Thornton (Côte d’Ivoire) en tant que co-auditeurs ont été renouvelés.

L'AGO a été suivie d'une Assemblée Générale Extraordinaire au cours de laquelle les actionnaires ont voté pour l'annulation de la résolution sur la consolidation des actions, approuvée précédemment le 17 juin 2016.

Les actionnaires ont également voté en faveur de la modification des statuts de ETI, notamment l’ajout de la possibilité de tenir à l’avenir, les assemblées générales par des moyens de communication électronique.

Contact Médias :

Adenike Laoye

Directrice de la Communication du Groupe

Email : groupcorporatecomms@ecobank.com

Tel : +228 22 21 03 03

A propos de Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) :

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) est la maison-mère du Groupe Ecobank (http://www.Ecobank.com), le principal groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 15 000 employés et sert plus de 20 millions de clients à travers ses pôles services bancaires aux particuliers, aux PMI-PMEs et aux grandes entreprises dans 33 pays africains. Le Groupe a une licence bancaire en France et des bureaux de représentation à Addis Abéba en Ethiopie, Johannesburg en Afrique du Sud, Pékin en Chine, Londres au Royaume-Uni et Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires par le biais de comptes de dépôt, prêts, trésorerie, conseil, financement du commerce, titres et gestion d’actifs. ETI est cotée à la Nigerian Stock Exchanges à Lagos, à la Ghana Stock Exchange à Accra, et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan.

Pour de plus amples informations, prière de visiter http://www.Ecobank.com

Source : https://ecobank.africa-newsroom.com/press/ecobank-...