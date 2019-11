Ecobank adhère aux Principes de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’environnemen (PNUE) pour la responsabilité bancaire

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) (https://www.Ecobank.com/) a le plaisir d’annoncer son adhésion aux Principes de l’ONU pour la responsabilité bancaire, en tant que signataire officiel. Ce cadre global pour un système bancaire durable est né d’un partenariat novateur entre des banques du monde entier et l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement (IF PNUE).

Les six Principes pour une banque responsable1 alignent le secteur bancaire sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies et l’Accord de Paris sur le climat de 2015. Ils intègrent le développement durable dans tous les secteurs de l’activité bancaire et permettent aux banques d’identifier les domaines dans lesquels l’impact en termes de développement durable en matière économique, est le plus significatif à l’échelle globale. Ces principes visent à bâtir un secteur financier qui soit au service des peuples et de la planète, et qui porte un impact positif sur la vie des personnes tout en améliorant leur qualité de vie, sans compromettre celle des générations futures.

Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe Ecobank, a précisé : « Chez Ecobank, nous prenons très au sérieux nos responsabilités en matière de développement durable en nous assurant de la mise en place de pratiques durables au sein de notre processus décisionnel, de notre leadership, de nos activités commerciales et de notre organisation. Outre notre engagement envers nos clients et notre volonté d’être un partenaire de bon conseil, nous jouons un rôle de leader proactif en matière de développement durable de sorte que nos décisions et actions tiennent toujours compte des objectifs sociaux et la préservation des générations futures. En adhérant aux six Principes pour la responsabilité bancaire, nous déclarons publiquement que nous suivons les meilleures pratiques en matière de développement durable, adoptées par de grandes banques internationales ».

Les banques parties prenantes de l’IF du PNUE ont élaboré les six Principes pour la responsabilité bancaire afin d’améliorer les pratiques commerciales, environnementales, sociales et de gouvernance de l’industrie bancaire. Les principes guident les banques dans leur gestion du développement durable et les incitent à jouer un rôle de plus en plus actif dans la construction d’un avenir durable.

Ecobank a été signataire de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement depuis 2009. L’Initiative regroupe 274 institutions financières des secteurs de la banque, des assurances et des investissements. Ecobank fait également partie du comité directeur mondial de l’IF du PNUE.

1Les six Principes pour une banque responsable sont : 1. Alignement : Nous alignerons notre stratégie commerciale sur les besoins des individus et les objectifs des sociétés, conformément aux Objectifs de développement durable, à l’Accord de Paris sur le climat et aux cadres régionaux et nationaux. 2. Impact & définition d’objectifs : Nous accroîtrons sans cesse nos impacts positifs et minimiserons nos impacts négatifs sur les personnes et l’environnement, résultant de nos activités, de nos produits et services. À cette fin, nous établirons et publierons des objectifs dans les domaines où nous pouvons avoir l’impact le plus élevé. 3. Clients : Nous travaillerons de manière responsable avec nos clients pour promouvoir des pratiques durables et favoriser des activités économiques générant une prospérité partagée pour les générations actuelles et futures. 4. Parties prenantes : Nous consulterons, nous impliquerons et nous nous associerons avec des parties prenantes de manière proactive et responsable afin d’atteindre les ob-jectifs des sociétés. 5. Gouvernance & culture : Nous mettrons en pratique notre adhésion à ces principes au moyen d’une gouvernance efficace et d’une culture privilégiant la banque responsable. 6. Transparence & responsabilité : Nous évaluerons régulièrement la mise en œuvre individuelle et collective de ces principes. Nous annoncerons de manière transparente nos impacts positifs et négatifs, ainsi que notre contribution à la réalisation des objectifs des sociétés, et nous assumerons notre responsabilité dans ce domaine.

Ecobank a intégré le cadre de l’Initiative financière du PNUE dans ses Systèmes internes de gestion sociale et environnementale (ESMS), fondés sur son adhésion aux cadres ESG reconnus à l’international, tels que les Normes de performance IFC, et sur son association avec d’autres établissements financiers sur leur interprétation de la gestion sociale et environnementale en relation avec le processus d’évaluation de crédit. En outre, notre adhésion nous permet de mieux veiller à ce que les projets financés et les transactions éligibles dans le secteur environnemental et social soient élaborés de manière socialement responsable et reflètent de bonnes pratiques de gestion environnementale. La banque continue de prendre garde à éviter des impacts socio-économiques négatifs et, quand cela est possible, elle incite les acteurs de projet à prendre des mesures correctives.

Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) (https://www.Ecobank.com/) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire indépendant panafricain. Le Groupe Ecobank emploie plus de 15 000 personnes et compte environ 20 millions de clients de la Banque des Particuliers, Commerciale et de Grande entreprise dans 33 pays africains. Le Groupe dispose d’un agrément bancaire en France et possède des bureaux de représentation à Addis Abeba en Éthiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Pékin en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Émirats arabes unis. Le Groupe propose une gamme complète de produits, services et solutions bancaires : comptes bancaires et de dépôt, crédits, gestion de trésorerie, services de conseil, services de développement commercial, titres, gestion d’actifs et de patrimoine, entre autres. ETI est cotée à la Bourse nigériane à Lagos, à la Bourse du Ghana à Accra et à la Bourse régionale des valeurs mobilières à Abidjan.

