« Ensemble » - Le système Coca-Cola et la Fondation Coca-Cola versent 17 millions de dollars aux pays africains en réponse à la crise COVID-19

Dans toute l’Afrique et en partenariat avec des ONG, Coca-Cola (www.Coca-ColaCompany.com) en Afrique, ses partenaires embouteilleurs (le « système Coca-Cola ») et la Fondation Coca-Cola ont mobilisé un large éventail de ressources (capacités, financements, produits) dans le but de soutenir les gouvernements, communautés et économies locales qui tentent, dans l’urgence, de contenir la propagation et l'impact du coronavirus depuis son arrivée sur le continent.

Le système Coca-Cola s’engage à verser 13 millions de dollars pour soutenir le continent pendant les différentes phases de la pandémie de COVID-19. De plus, La Fondation Coca-Cola vient d’octroyer près de 4 millions de dollars à des ONG internationales et locales, comme la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Amref Health, pour acheter et distribuer des équipements de protection individuelle (EPI), répondre aux autres besoins vitaux des intervenants de première ligne et financer des ambulances de soins intensifs sur l’île Maurice et à Madagascar.

Le système Coca-Cola a également fait des dons à des fonds de solidarité nationale en Afrique du Sud, au Maroc et à Djibouti, et octroyé des fonds supplémentaires pour accroître la sensibilisation et la mobilisation dans le but d’endiguer les infections au sein des communautés vulnérables dans plusieurs pays.

En plus de suspendre toutes les publicités commerciales de ses marques et de déployer ses actifs marketing et commerciaux (réseaux sociaux, étiquettes produit et supports publicitaires sur le lieu de vente) dans le but de multiplier les messages concernant la Covid-19, le système Coca-Cola octroie des financements et d’autres formes d’aides afin de soutenir les micros, petites et moyennes entreprises dans les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et du recyclage, qui ont été parmi les plus durement touchées sur le continent. Coca-Cola travaille également en collaboration avec quelques ONG ainsi que des entreprises sociales, dont Givefood.ng au Nigéria, Gift of the Givers en Afrique du Sud et des agences spécialisées dans la gestion des catastrophes à l’échelle nationale, pour fournir des colis de nourriture à des familles vulnérables dont les moyens de subsistance ont été interrompus suite aux mesures de confinement et autres restrictions.

De leur côté, les partenaires embouteilleurs de Coca-Cola sur le continent contribuent de manière significative à la lutte contre la pandémie par le biais d’interventions variées, notamment la distribution de fournitures médicales, de colis de nourriture, de masques imprimés en 3D et autres EPI, et font également des dons d’argent, de boissons et de denrées alimentaires. En réponse au besoin critique en gels hydroalcooliques, Coca-Cola Beverages Africa en Ouganda et en Éthiopie, Bralima en République démocratique du Congo, Les Brasseries du Congo au Congo et l’usine d’embouteillage Nigerian Bottling Company au Nigéria, ont mis à profit leur expertise technique et mobilisé leurs installations pour produire plus de 30 000 litres de solution hydroalcoolique en conformité à la norme émise par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), pour ensuite les distribuer gratuitement à des gouvernements et communautés vulnérables.

« Nous adressons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par ce virus ainsi qu’à leurs familles. Nous tirons parti de cette expérience et des capacités que le système Coca-Cola a développées depuis plus de 90 ans au côté de ses clients pour changer la donne en Afrique, en planifiant et déployant nos ressources pour soutenir efficacement les gouvernements qui tentent par tous les moyens de contenir la propagation du virus, de porter assistance aux communautés vulnérables et de remettre en marche les économies locales », explique Bruno Pietracci, Président de la région Afrique et Moyen-Orient, The Coca-Cola Company.

Dans certains pays comme le Swaziland, l’Éthiopie, l’Ouganda et le Zimbabwe, Coca-Cola en Afrique a apporté son expertise en matière de marketing, directement ou dans le cadre de son partenariat avec le Project Last Mile (www.ProjectLastMile.com), pour aider les ministères de la Santé à simplifier et renforcer les messages de santé et de sécurité. En outre, en Égypte, Coca-Cola a agrémenté ses bouteilles de messages de remerciement et de gratitude à l'intention de tous les médecins de « l’armée blanche » du pays.

Le système Coca-Cola a mis à profit ses années d'expérience en matière d'accès à l'eau, d'assainissement et d'hygiène dans le cadre de son initiative RAIN (Replenish Africa Initiative) (https://ReplenishAfrica.com) pour créer des stations de lavage des mains d'urgence (certaines fonctionnant avec le pied, d'autres à l'aide de bidons), qui sont maintenant installées dans les zones très fréquentées, aux postes-frontières et au sein des communautés vulnérables.

« Le système Coca-Cola a traversé de nombreuses crises mondiales au cours de ses 134 ans d’existence. Agir en temps de crise est dans notre ADN. Nous nous y sommes engagés, au côté de nos communautés. À l'avenir, soutenir les micros et petites entreprises qui constituent le tissu de nos communautés et l'épine dorsale de la résilience de l'Afrique sera une priorité pour nous », a ajouté M. Pietracci.

