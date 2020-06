Établir des connexions gagnantes pour les start-ups d'Afrique francophone

Suguba (www.Suguba.org) - en partenariat avec Mercy Corps et l'Agence française de développement (AFD) et Mercy Corps - organise son deuxième programme de préparation à l'investissement de 6 mois en Afrique de l'Ouest pour soutenir les 8 start-ups les plus prometteuses dans le secteur numérique en Afrique de l'Ouest francophone.

L'Afrique Excelle, l'adaptation francophone de l'accélérateur technologique XL Africa de la Banque mondiale, a été le premier programme d'accélération de Suguba. Ce programme, qui a pris fin en 2018/2919, visait à mettre en relation les startups francophones du continent avec des mentors et des investisseurs. Afrique Excelle avait permis à 18 des 20 premières startups d'Afrique subsaharienne francophone de lever des fonds pour un montant total d'environ 10 millions de dollars, ce qui en a fait un succès total.

Afrikhaliss s'adresse aux startups numériques qui proposent des solutions percutantes pour les chaînes de valeur locales et régionales. Le programme cible les entreprises qui ont déjà un produit ou un service sur le marché et qui génèrent des revenus. Toutefois, les demandes d'entreprises qui ne génèrent pas encore de revenus seront également prises en considération.

Les entreprises éligibles sont basées ou génèrent au moins 75 % de leur chiffre d'affaires dans un ou plusieurs des marchés suivants en Afrique de l'Ouest francophone : Bénin, Togo, Burkina Faso, Guinée Conakry, Côte d'Ivoire, Mali, Niger et Sénégal. Nous sommes agnostiques au secteur et recherchons des solutions numériques à un stade ultérieur avec des services ou des produits disponibles sur le marché maintenant.

Les entrepreneurs seront encadrés par des experts internationaux et locaux, seront formés dans le cadre d'un programme sur mesure, augmenteront la visibilité de leur marque et auront accès à des partenaires et investisseurs potentiels. Grâce à sa collaboration avec des investisseurs de premier plan, notamment en Afrique francophone, Afrikhaliss aidera les jeunes entreprises sélectionnées à attirer des capitaux.

Le programme de cette année se déroulera dans deux résidences virtuelles ou physiques, au Sénégal, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, et en Côte d'Ivoire.

Les activités phares comprennent deux sessions de formation résidentielles d'une semaine à Dakar (Sénégal) et une autre à Abidjan (Côte d'Ivoire), offrant aux entrepreneurs la possibilité de développer leur réseau professionnel et d'apprendre auprès de mentors, de pairs et de partenaires locaux et internationaux. La formation résidentielle à Dakar se terminera par un Pitch qui aura lieu lors de la deuxième édition du Sommet de l'investissement en Afrique francophone où les entrepreneurs présenteront leurs start-ups à un large public d'experts en nouvelles technologies, d'investisseurs, de grandes entreprises, d'experts et de médias.

Le programme a pour partenaires les principaux fonds d'investissement et business angels actifs en Afrique francophone.

Les entreprises intéressées peuvent poser leur candidature en ligne à l'adresse www.suguba.org , au plus tard le 19 juin 2020.

Le programme Afrikhaliss a été initié par Suguba et Mercy Corps, avec le soutien financier de l'Agence française de développement et est mis en œuvre par Suguba en partenariat avec Village Capital, Impact Hub Dakar et Impact Hub Abidjan.

Pour plus d'informations sur le programme ou si vous souhaitez devenir partenaire de cette initiative, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@suguba.org .

