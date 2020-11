États-Unis : Biden se rapproche de la victoire, Trump évoque des fraudes

Le suspens se poursuit aux États-Unis où les résultats des urnes n'ont pas encore déterminé qui sera le prochain locataire de la Maison Blanche entre Donald Trump et Joe Biden.



Ce soir, le candidat démocrate Joe Biden a fait part de son optimisme d'une victoire, dans une allocution en direct. "Nous en sortirons victorieux. Je gouvernerai les USA comme un vrai américain (...) Il est évident que nous avons obtenu suffisamment de voix au collège électoral pour remporter la Présidence", dit-il.



Donald Trump évoque des tentatives de vol des votes et des disparitions. Son camp a annoncé aujourd'hui un recours en justice.



Eric, le fils de Donald Trump dénonce également une "corruption caractérisée" et "une fraude terrible". Il annonce que des "poursuites" vont être "lancées".



En remportant le Michigan, Biden est désormais à 264 grands électeurs sur les 270 nécessaires, contre 214 pour Trump.



Ce mercredi, des manifestants ont essayé de stopper un décompte des votes à Detroit mais ont été stoppés par des agents de sécurité.