États-Unis : Le congrès certifie la victoire de Biden, Trump promet une transition apaisée

Le congrès américain a certifié jeudi la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, au lendemain des heurts ayant impliqué des manifestants pro-Trump à Washington. Joe Biden l'emporte avec 306 voix face à Donald Trump qui a recueilli 232 voix. Joe Biden deviendra le 46ème président des États-Unis. Il doit prêter serment le 20 janvier prochain sur les marches du Capitole.



Le président sortant, Donald Trump a promis une transition apaisée : « Même si je suis en total désaccord avec le résultat de l'élection, et les faits me le confirment, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier ».



« J'ai toujours dit que nous continuerions notre combat pour que seuls les votes légaux soient comptés. Bien que cela représente la fin du plus grand premier mandat présidentiel de l'histoire, ce n'est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique », a déclaré Trump dans un communiqué.