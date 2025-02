INTERNATIONAL Etats-Unis : renversement de l’administration Trump, des agences fédérales rejettent la directive d’Elon Musk

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 27 Février 2025



L’Office fédéral de la gestion du personnel (OPM) a informé les employés du gouvernement qu’ils pouvaient ignorer la dernière directive d’Elon Musk du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), marquant un revirement par rapport à une position antérieure.

Conseiller milliardaire du président Donald Trump, Elon Musk avait cherché à faire respecter les règles en menaçant de licencier les travailleurs qui ne répondraient pas à un e-mail officiel.



En effet, samedi dernier, le Département de l’efficacité gouvernementale a envoyé un e-mail à environ deux millions de travailleurs fédéraux, via l’Office fédéral de la gestion du personnel (OPM), avec pour objet « Qu'avez-vous fait la semaine dernière ? ». L'e-mail demandait à tous les employés de soumettre « environ cinq puces » résumant leurs réalisations au cours de la semaine écoulée. Cette directive, sans précédent, a laissé de nombreux fonctionnaires fédéraux se démener pour déterminer si la conformité était obligatoire ou facultative.



Musk, s'adressant à X (anciennement Twitter) le même jour, a publié un avertissement ferme : «Le fait de ne pas répondre sera considéré comme une démission ». Cette déclaration a immédiatement suscité des inquiétudes au sein des agences fédérales, conduisant à une vague de notes internes s’opposant à l’autorité de Musk.



Le courrier électronique initial fixait un délai strict de lundi minuit pour toutes les réponses. Cependant, un e-mail de suivi de l'OPM lundi a précisé que la conformité était « volontaire ». Ce changement soudain témoigne d’une résistance interne à la demande de Musk, avec plus d’une douzaine d’agences, informant leurs employés qu’ils n’étaient pas obligés de répondre. Malgré son influence au sein de l’administration Trump, l’homme le plus riche du monde n’a pas de contrôle direct sur la politique du personnel du gouvernement.



Le ministère de la Défense recule

L’une des réprimandes les plus sévères est venue du ministère de la Défense (DoD), qui a publié une déclaration officielle se distanciant de la directive d’Elon Musk.



«Le ministère de la Défense est responsable de l'examen des performances de son personnel, et il procédera à tout examen conformément à ses procédures», a déclaré Darin Selnick, sous-secrétaire à la Défense par intérim, chargé du personnel et de l'état de préparation.



Selnick a en outre informé le personnel : « Quand et si nécessaire, le ministère coordonnera les réponses au courrier électronique que vous avez reçu de l'OPM. Pour l'instant, veuillez suspendre toute réponse au courrier électronique de l'OPM intitulé «Qu'avez-vous fait la semaine dernière ?».



Cette annonce a clairement montré que l’une des agences gouvernementales les plus critiques ne se conformerait pas à la demande de Musk, renforçant ainsi le message selon lequel les ministères fédéraux opèrent selon leurs propres systèmes de contrôle, indépendamment de l’influence de Musk.



Des agences ont rejeté l'e-mail de Musk

La résistance à la directive de Musk s’est répandue dans plusieurs agences gouvernementales, en particulier celles chargées des fonctions de sécurité nationale, de santé publique et de réglementation. Les agences suivantes ont publié des directives internes conseillant aux employés d’ignorer le courrier électronique de Musk :

●Département de la Sécurité intérieure

●Département du Commerce

●Société fédérale d'assurance-dépôts

●Instituts nationaux de la santé

●Service des recettes intérieures

●Département d'État

●Département de l'Énergie

●Agence fédérale de gestion des urgences

●Administration nationale des océans et de l'atmosphère

●Centres de contrôle et de prévention des maladies

●FBI

●NASA



Ces agences ont clairement indiqué que Musk n’avait aucune autorité officielle sur leur personnel et que leurs processus d’examen restaient inchangés.



Agences conformes

Alors que de nombreux départements ont rejeté l’ordre, certaines agences se sont conformées à la demande de Musk. Le ministère des Transports, le ministère du Trésor et des Agences indépendantes telles que la Federal Trade Commission (FTC) et la Federal Communications Commission (FCC), ont demandé à leurs employés de soumettre les réponses demandées.



Ajoutant à la confusion, le courrier électronique de Musk a également été envoyé par erreur à des responsables politiques de la Maison Blanche, à des juges fédéraux et à des employés judiciaires. Ces groupes appartiennent à des branches distinctes du gouvernement et ne rendent compte ni à la Maison Blanche ni au pouvoir exécutif, ce qui soulève de nouvelles questions sur la légitimité et la portée de la directive.



Tensions autour du rôle croissant de Musk

Le directeur du FBI, Kash Patel, un fidèle allié de Trump, a adopté une position similaire à celle du ministère de la Défense. Dans un message adressé au personnel du FBI, il leur a conseillé de « suspendre toute réponse » au courrier électronique de l'OPM.



Le message de Patel faisait écho presque textuellement aux propos de Selnick, indiquant une résistance coordonnée aux actions de Musk. Malgré la loyauté de Patel envers Trump, sa réponse a été largement considérée comme une réprimande directe à l’encontre de Musk, qui a exercé une influence significative dans l’élaboration du programme du deuxième mandat de Trump.



Musk, qui détient le titre d'« employé spécial du gouvernement » sous l'administration Trump, a provoqué des perturbations généralisées au sein de la main-d'œuvre fédérale grâce à des licenciements massifs et des efforts de restructuration sous le DOGE. Bon nombre de ces licenciements ont été mis en œuvre à la hâte, certains employés étant ensuite rappelés après que les agences ont pris conscience du caractère critique de leur rôle.



Selon la stratège républicaine Susan Del Percio, la réaction de Patel et d’autres chefs d’agence n’indique peut-être pas un fossé plus large entre les responsables de Trump et Musk, mais plutôt une frustration face à la prise de décision unilatérale de Musk.



«Tous ces chefs d'agence ont un problème à régler, Musk leur passe par-dessus la tête», a déclaré Del Percio. «Quel dirigeant d'agence ou d'entreprise ne serait pas en colère si quelqu'un entrait et envoyait ce genre d'e-mail sans le consulter ?»



Le DOGE a du mal à prouver son efficacité

Les efforts déployés par Musk pour réduire le gouvernement fédéral et réduire les dépenses, un pilier central de la campagne de Trump, n’ont pas encore généré d’économies significatives et vérifiables.



À un moment donné, le site Web du DOGE s'est vanté d'avoir annulé un contrat fédéral de 8 milliards de dollars dans le cadre de ses efforts de réduction des coûts. Cependant, des enquêtes ultérieures ont révélé que le contrat était en réalité évalué à seulement 8 millions de dollars, un écart radical qui a encore érodé la confiance dans la capacité de Musk à rationaliser efficacement les opérations gouvernementales.



De plus, certains employés licenciés sous la directive d’Elon Musk ont été réintégrés en quelques jours, notamment des vétérinaires du ministère de l’Agriculture chargés de gérer la réponse nationale à l’épidémie de grippe aviaire. Ces revirements ont fait craindre que les efforts de restructuration de Musk soient mis en œuvre sans pleinement comprendre les besoins opérationnels des fonctions clés du gouvernement.



Trump défend Musk

Malgré une résistance croissante, Trump a publiquement défendu la directive de Musk. «Il y a eu beaucoup de génie en l'envoyant», a déclaré lundi le président aux journalistes. Il a rejeté les inquiétudes concernant les courriels de suivi, déclarant qu'ils avaient été « envoyés de manière amicale », pour garantir que les agences traitant des informations sensibles, telles que le Département d'État et le FBI, ne compromettaient pas le travail confidentiel. «Ils ne veulent pas dire cela de manière combative avec Elon», a ajouté Trump.



Les syndicats résistent

En réponse à l’ultimatum de Musk, une coalition de syndicats gouvernementaux a intenté une action en justice ce week-end. Dimanche, ils ont déposé une requête auprès d'un tribunal fédéral visant à empêcher l'OPM d'appliquer la directive sur les courriers électroniques, arguant que le gouvernement n'avait pas publié les modifications réglementaires qui permettraient de qualifier une non-réponse à un courrier électronique de démission.



Everett Kelley, président de la Fédération américaine des employés du gouvernement, a condamné la directive dans une lettre adressée au directeur par intérim de l'OPM, Charles Ezell, la qualifiant de « perturbatrice des fonctions gouvernementales essentielles ».



Une audience est prévue jeudi devant un tribunal de district américain du nord de la Californie, où le juge William Alsup examinera la demande de blocage de la directive. Lundi midi, le gouvernement n'avait pas encore répondu officiellement à la plainte.











