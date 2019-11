Évaluer le processus de paix Gambo-Pombolo, un an après

Pour marquer le 1er anniversaire du processus de paix Gambo-Pombolo lancé le 17 octobre 2018, des réunions des comités de paix se sont tenues du 28 au 30 Octobre, dans les deux localités, sous la facilitation de la MINUSCA.

Les progrès accomplis depuis le début du processus ont été analysés, notamment la cessation des hostilités entre ces localités, le retour de 6000 personnes déplacées à Pombolo, la réduction du coût de la vie favorisée par la reprise des échanges commerciaux, la reprise des activités humanitaires, le retour à l’école des enfants de Pombolo après deux ans d’interruption, l'élargissement du processus à l'ensemble de la Sous-préfecture de Gambo.

Au cours de la même période, les autorités de la Préfecture et la MINUSCA ont effectué une visite dans lesdites localités pour évaluer la situation sécuritaire et les facteurs favorables à la tenue du Comité technique de sécurité (CTS), ce en présence des représentants de l’Union pour la paix en Centrafrique (UPC) et des Anti-balaka.

Les défis qui restent à relever ont été examinés, entre autres, la collecte de taxes et la tenue de barrières illégales par les groupes armés. La délégation a encouragé les parties prenantes à l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR) au respect de leurs engagements.

