FMM : l'équipe de l'Union africaine salue les réalisations opérationnelles

Dans une note communiquée par Abubakar Abdullahi, lieutenant-colonel, chef de l'information publique militaire, l'équipe d'évaluation de l'Union africaine (UA) félicite la Force opérationnelle mixte multinationale (FMM), pour ses réalisations opérationnelles, dans la région du bassin du lac Tchad.



En effet, cela a été révélé le 30 juillet 2024, lors de la visite de l'équipe au siège de la FMM à Farcha, N'Djamena. À la tête de l'équipe de l'UA, le colonel Bedda Tumushabe, officier de la cellule de soutien stratégique au siège de l'UA, a souligné les succès impressionnants obtenus par la FMM, lors de la récente opération Lake Sanity 2.



Ces réalisations, a-t-il déclaré, comprennent la reddition massive des insurgés, et le sauvetage de nombreuses personnes dans la région. Il a indiqué que de telles avancées ont considérablement motivé le soutien continu de divers partenaires internationaux, exprimant son optimisme quant à l'éradication éventuelle des menaces terroristes du bassin du lac Tchad.



En réponse, le commandant de la force de la FMM, le général de division Ibrahim Sallau Ali, a exprimé sa gratitude à l'UA, pour son soutien continu. Il a reconnu le soutien supplémentaire qui a été crucial pour le succès opérationnel de la FMM. Par ailleurs, il a souligné la nécessité d'un engagement soutenu de tous les pays contributeurs de troupes, pour réaliser pleinement le mandat de la FMM.



Le général Ali a souligné l'importance d'une coopération renforcée entre l'UA et la FMM, pour assurer la sécurité et la stabilité à long terme de la région.