Facebook Dévoile Ses Temps Forts De L’année 2020 En Afrique

Facebook (http://www.Facebook.com) a dévoilé aujourd'hui une infographie « Les temps forts de l’année 2020 » présentant certains de ses principaux investissements et actions à travers l'Afrique en 2020. Elle est Accompagnée d’une vidéo animée célébrant et présentant des personnes répartis sur le continent, qui se lèvent contre les défis de cette année particulière. Elle met également en lumière les succès, la force et la résilience de ses utilisateurs, tout en renforçant l'engagement continu de Facebook dans la région.

Télécharger Document : https://bit.ly/34l7nKk

Kojo Boakye, Directeur des Affaires Publiques pour l’Afrique, a déclaré : « Nous savons que cette année a apporté de nombreux défis inattendus dans le monde, y compris ici en Afrique. La pandémie COVID a changé notre façon de travailler, de nous rassembler et a eu un impact sur de nombreuses économies et entreprises locales. Malgré cela, nous continuons de voir et d'entendre tant de récits de résilience, de force et de croissance. En tant que Facebook, nous restons engagés envers le continent, et nos temps forts de l’année 2020 n’accentuent que certains de ces investissements et l'impact que nous avons pu avoir en soutenant les écosystèmes grandissants de développeurs, de PME, de créatifs et de nombreuses autres communautés. »

Voici quelques-uns des principaux temps forts de l’année 2020 :

2Africa : Aux côtés de 8 partenaires internationaux et locaux, nous avons lancé 2Africa, l'un des plus grands projets sous-marins au monde, avec 37 000 kms tout autour du continent, reliant 16 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe et qui vise à fournir un accès à des capacités Internet accrues.

Soutenir les efforts de COVID-19 : Dans le contexte de la COVID-19, soutien à plus de 40 pays en Afrique en collaboration avec les autorités sanitaires locales, à travers des campagnes d'éducation et des outils d'information sur Facebook et via WhatsApp.

Formations sur l'impact économique : 55,210 PMEs ont été formées dans 14 pays à travers nos programmes d'impact économique, notamment Boost avec Facebook et SheMeansBusiness ; et 229 jeunes ont été formés grâce au programme Digify Pro, et 183 d'entre eux, ont obtenu un emploi.

Cercles de développeurs : Nous avons étendu notre programme de cercles de développeurs à plus de 76 000 personnes, de 45 villes à travers 17 pays d'Afrique subsaharienne.

Formations à la l'alphabétisation numérique : Facebook a assuré la formation à la l'alphabétisation numérique, axée sur la sécurité en ligne, la confidentialité, les nouvelles, l'éducation aux médias et la citoyenneté numérique, dans 6 pays, formant 26 562 personnes.

Soutenir les PME : Création d'un centre de ressources commerciales pour soutenir les PME locales et déployer un programme de subventions PME de 1,8 million de dollars pour les PME au Nigéria et en Afrique du Sud pour aider à atténuer certains des effets contre le COVID-19

: Création d'un centre de ressources commerciales pour soutenir les PME locales et déployer un programme de subventions PME de 1,8 million de dollars pour les PME au Nigéria et en Afrique du Sud pour aider à atténuer certains des effets contre le COVID-19 Formations aux compétences numériques : Nous avons assuré la formation sur les compétences numériques, axée sur la sécurité en ligne, la confidentialité, les nouvelles, l'éducation aux médias et la citoyenneté numérique, dans six pays, formant 26 562 personnes.

: Nous avons assuré la formation sur les compétences numériques, axée sur la sécurité en ligne, la confidentialité, les nouvelles, l'éducation aux médias et la citoyenneté numérique, dans six pays, formant 26 562 personnes. Soutenir les PME : Création d'un centre de ressources commerciales pour soutenir les PME locales et déployer un programme de subventions PME de 1,8 million de dollars pour les PMEs au Nigéria et en Afrique du Sud pour aider à atténuer certains des effets de la COVID-19

: Création d'un centre de ressources commerciales pour soutenir les PME locales et déployer un programme de subventions PME de 1,8 million de dollars pour les PMEs au Nigéria et en Afrique du Sud pour aider à atténuer certains des effets de la COVID-19 Projet de journalisme Facebook (FJP) : En collaboration avec le Centre International des Journalistes (ICFJ), nous avons accordé 140 000 dollars de subventions aux éditeurs sud-africains et mis sur pied un programme de formation vidéo de 250 000 dollars ciblant 10 000 journalistes à travers l'Afrique couvrant la COVID-19.

Bureau Facebook au Nigéria : Annonce de l'ouverture de notre 2ème bureau africain à Lagos, au Nigeria, au second semestre 2021. Le premier en Afrique à inclure une équipe d'ingénieurs experts construisant pour l'avenir de l'Afrique et au-delà.

Dons de sang : Partenariat avec les banques de sang et les autorités sanitaires locales pour déployer la fonction de don du sang au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud, au Rwanda, au Sénégal, au Tchad, en Namibie, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Zimbabwe et au Niger. Plus de 2,6 millions d'utilisateurs de Facebook se sont inscrits pour recevoir les notifications de dons de sang des centres de don du sang.

Consultez l'infographie (http://bit.ly/2K43AdL) et la vidéo animée (http://bit.ly/37qVoNl) « les temps forts de l’année 2020 en Afrique » pour en savoir plus sur les investissements et sur le travail de Facebook en Afrique subsaharienne en 2020.

