Faire croître votre entreprise n’a jamais été aussi simple

En tant qu'entreprise, nous sommes ouverts aux opportunités. Ainsi, lorsque nous avons eu l'occasion d'élargir notre portefeuille en y ajoutant la gestion des pilotes, nous l'avons saisie en pensant à vous. Pour être le premier fournisseur d’imprimantes à s’associer à PrinterLogic dans la région EMEA. Pour vous permettre de développer votre clientèle. Et pour vous aider à vous démarquer grâce à une offre bureautique complète proposée par un fournisseur unique.

Nous savons que la gestion des pilotes ne reçoit pas toujours l’attention qu’elle mérite, d’autant qu’elle peut devenir un casse-tête chronophage pour vos clients : augmentation de la charge de travail manuel, augmentation des coûts, lourdeur des infrastructures. Ils rêvent d’une solution permettant de libérer leurs ressources. Nous allons donc vous aider à les aider. Vous pouvez désormais offrir à vos clients exactement ce qu'ils veulent et créer un nouveau flux de revenus pour votre entreprise.

« Nous avons élargi notre offre globale pour que vous puissiez proposer la gestion de pilotes en plus des solutions que nous fournissons déjà. C’est l’idéal pour les entreprises dotées d’équipes informatiques internes et pour les chefs d’entreprise qui ne souhaitent pas gérer les mises à jour de pilotes permanentes », a déclaré Somesh Adukia, directeur du bureau de vente régional de Canon Central and North Africa (CCNA) (Canon-CNA.com). « Vous pouvez même proposer cette solution en tant que service d'impression supplémentaire externalisé et géré. Pour vous, cela est synonyme d’accroissement des affaires et de revenus récurrents et, pour vos clients c’est la tranquillité d’esprit assurée. »

Nous voulons non seulement que votre entreprise soit rentable, mais aussi que vous surpassiez vos concurrents. C’est pourquoi nous vous proposons dorénavant une solution toute simple signée PrinterLogic, le spécialiste de la gestion de pilotes. La simplicité même. Une console d'administration faisant office de plate-forme unique. Vos clients peuvent suivre ou vérifier les périphériques des utilisateurs et déployer ou mettre à niveau les pilotes d’imprimante, le tout depuis un simple portail. Tout est géré à partir de la console : tous les paramètres sont gérés et mis à jour automatiquement, même dans le cas d’un environnement et d’un parc de périphériques mixtes. Créer de nouvelles sources de revenus n'a jamais été aussi facile.

Les entreprises de vos clients grandissent et leurs parcs sont plus dispersés que jamais. C’est pourquoi le portail en libre-service de PrinterLogic permet aux utilisateurs d’accéder aux imprimantes et de les installer en fonction de leur localisation – une carte des emplacements des imprimantes leur est même fournie pour les aider à s’orienter. Mais ne vous inquiétez pas, les paramètres utilisateur continuent d’être appliqués. Vous pouvez désormais rendre vos clients plus heureux et plus productifs.

« Vos clients veulent de la rentabilité et nous voulons vous aider à leur en offrir », déclare Jonah Livingston, directeur général de PrinterLogic pour la région EMEA. « C’est pourquoi nous nous sommes associés à Canon pour proposer un répertoire central entièrement intégré pour les pilotes et les paramètres. C’est un système associé aux serveurs d’impression qui permet d’économiser du temps et des ressources et, finalement, d’économiser l’entreprise. »

POURQUOI ALLER VOIR AILLEURS ?

« Du matériel aux logiciels, nous avons l'un des portefeuilles de solutions bureautiques les plus complets du marché. Nous sommes donc enchantés de ce partenariat et des opportunités qu’il offre », a conclu M. Nakamasu. « Profitez des avantages offerts par un fournisseur unique de services d’impression de bout en bout, et soyez certain de sortir du lot ! »

