Faure Gnassingbé : "Le Togo a le taux de chômage le plus bas en Afrique de l’Ouest"

Lomé - Les progrès réalisés ces derniers temps par le Togo sur le plan économique, ne relèvent pas du miracle. « La recette tient en une formule : le travail collectif ».



C'est ce que révèle le Président de la République Faure GNASSINGBE dans le N°3022 du 24 au 30 novembre 2019 du magazine Jeune Afrique. Dans une Tribune d'une page publiée dans ce numéro, le Chef de l'Etat revient sur les « secrets » et « recettes » du succès de son pays en matière de transformation économique.



« Beaucoup de chemin a été parcouru par le peuple togolais, et nous sommes déterminés à créer les conditions d'un partage de la prospérité, mais nous le faisons avec méthode, engagement et détermination. Il s'agit pour nous de créer les fondements d'une économie togolaise forte, attractif et ouverte sur le monde, à même de permettre l'amélioration effective des conditions de vie de nos concitoyens », a-t-il indiqué dans cet article.



Tous ces résultats, insiste-t-il, ont été rendus possible grâce au changement de paradigme dans la stratégie de développement du pays. « Pour réaliser notre potentiel, nous devons développer une infrastructure moderne et construire des infrastructures plus robustes, associés à des investissements massifs dans nos jeunes et en capital humain », a écrit Faure GNASSINGBE dans le magazine Jeune Afrique.



Grâce aux réformes réalisées dans plusieurs secteurs, en l’occurrence le secteur économique, ceci combiné aux initiatives sociales prises en faveur du financement du secteur informel et de l'agriculture, le Togo a le taux de chômage le plus bas de l'Afrique de l'Ouest, a-t-il souligné.



En effet, selon les chiffres rendus publics en 2015 à l'issue d'une étude (Questionnaire des indicateurs de base du bien-être, Quibb), seulement 3,4% de togolais sont au chômage et le taux de sous-emploi se stabilise à 24,9%.



D’après les statistiques de l’Organisation Internationale du travail (OIT), le taux d’emploi moyen au Togo est estimé à 77,7% sur la période 2000 à 2018. Cette évolution est largement supérieure à la moyenne en Afrique subsaharienne estimée à 64%.