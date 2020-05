Feet ‘n’ Tricks International, numéro un du foot freestyle en Afrique, annonce la première édition du championnat Freestyle Africa Unlocked 2020

Le premier acteur du football freestyle en Afrique, Feet ‘n’ Tricks International (www.FeetAndTricks.com), vient d’annoncer l’édition inaugurale du championnat Freestyle UNLOCKED Africa 2020, un événement unique en son genre sur le continent.

Valentine Ozigbo, président de Feet ‘n’ Tricks International, a annoncé, à l’occasion de la première conférence de presse virtuelle de la société, diffusée sur Zoom le mardi 26 mai 2020, que le championnat se déroulera en ligne et promet son lot de récompenses et de surprises pour « développer et entretenir un art, un style de vie et une passion partagée par un grand nombre de personnes ».

Freestyle UNLOCKED Africa 2020 est le quatrième volet de l’événement annuel de foot freestyle.

Dirigeant d’entreprise et philanthrope nigérian respecté, M. Ozigbo a tenu à exprimer, depuis Lagos, sa passion et sa volonté de continuer à développer le foot freestyle en Afrique. « Nous n’aurons de cesse de poursuivre nos efforts jusqu'à ce qu’un Africain décroche le titre de Champion du monde et que nous organisions les Championnats du monde de foot freestyle au Nigeria, et pourquoi pas même dans mon État natal d’Anambra ».

Tout en rappelant que la planète traverse des temps incertains en raison de la COVID-19, M. Ozigbo a expliqué que sa détermination à développer cette déclinaison freestyle du football l’a motivé pour trouver un moyen de perpétuer une tradition - devenue sa passion – malgré la pandémie. Il a également déclaré que malgré la suspension de la plupart des autres disciplines sportives, la pratique sans contact du foot freestyle peut aisément continuer tout en respectant les exigences de distanciation physique.

La conférence de presse a été suivie par plus de 150 personnes, parmi lesquelles figuraient de grands éditeurs de presse, des journalistes, des professionnels du freestyle, et des passionnés de sport du continent tout entier.

Parmi les personnalités présentes figuraient Daniel Woods, cofondateur de l’Association mondiale de football freestyle (WFFA), Amaju Pinnick, président de la Fédération nigériane de football, Lukas Skoda, directeur des opérations de la WFFA, Odyke Nzewi, directeur de Feet ‘n’ Tricks, et Dele Momodu, fondateur d’Ovation Media Group.

Des freestyleurs professionnels ont également répondu présent, à l’instar de Titi Kone, l’actuel champion africain, d’Ayoub Haouas (Tunisie), d’Ashley Mkhize (Afrique du Sud), et de Patofs (Madagascar).

Durant la conférence, Daniel Wood a tenu à remercier M. Ozigbo pour avoir su passer outre le désespoir et le sentiment d’impuissance dans le monde et générer de l’espoir et des opportunités à l’aide d’outils virtuels.

M. Wood a déclaré que le confinement a provoqué un ralentissement des activités sportives à l’échelle mondiale, et a félicité M. Ozigbo pour sa ténacité. En effet, le championnat Freestyle Unlocked Africa 2020 est la seule compétition de freestyle maintenue au calendrier cette année, à l’exception du Championnat du monde de football freestyle, qui se déroule actuellement.

M. Wood a également fait part de son enthousiasme à l’égard du Freestyle Unlocked Africa 2020, qu’il considère comme une opportunité pour mettre en valeur la beauté et les talents inexploités en Afrique.

Amaju Pinnick, président de la Fédération nigériane de football (NFF), a adressé un message de bienveillance faisant écho aux éloges et encouragements de M. Wood.

Le patron du football nigérian a transmis tous ses vœux de réussite à Feet ‘n’ Tricks pour le Freestyle Unlocked Africa 2020 et a appelé les autres fédérations de football à soutenir l’événement.

M. Ozigbo a expliqué le déroulement de la compétition, qui se veut résolument inclusive. Chaque jour, les participants et participantes pourront gagner des prix, alors que les freestyleurs se disputeront le premier prix de 1 000 dollars. Des prix en numéraire d’une valeur totale de 6 300 dollars seront remis durant l’événement.

PDG sortant de Transcorp Plc, Valentine Ozigbo a invité sponsors et passionnés à ne pas rater l’occasion de contribuer au développement d’une culture capable de rassembler les personnes et de promouvoir l’unité et l’individualité.

Freestyle Unlocked Africa 2020 débutera le mercredi 1er juillet 2020, et la grande finale se tiendra le lundi 20 juillet 2020.

À propos de Feet ‘n’ Tricks International :

Feet ‘n’ Tricks International Limited (www.FeetAndTricks.com) est l’organisateur officiel des compétitions de football freestyle en Afrique. La société s’engage fermement à promouvoir le rayonnement de la forme d’expression artistique qu’est le football freestyle. La société organise les championnats annuels depuis 2017. Le Freestyle Unlocked Africa 2020 en sera la quatrième édition. Les compétitions se déroulent en partenariat avec l’Association mondiale du football freestyle (WFFA), l’instance dirigeante de la discipline.

