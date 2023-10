First Global Challenge 2023 : Social Média Challenge Tchad est à Singapour

Le 4 octobre dernier, l’équipe de Social Média Challenge s'est lancée dans une formidable aventure, en quittant le Tchad pour rejoindre Singapour, où se déroule le First Global Challenge 2023.



Après un voyage riche en anticipation, en excitation et en détermination, la délégation tchadienne est enfin arrivée à Singapour le 5 octobre. Après un accueil chaleureux, le panorama était de nature à couper le souffle de cette ville, tout cela étant tout simplement spectaculaire.



En effet, ce périple ne se résume pas à un simple voyage, mais à une mission visant à combler le fossé entre l'innovation et les défis mondiaux. La passion des membres de Social Média Challenge, pour la robotique et leur engagement à créer un impact positif sur le monde, sont véritablement inspirants.



Tout en préparant cette compétition à une échelle internationale, il est question de se rassembler particulièrement derrière l'équipe du Tchad. Il s’agit également de montrer tout le soutien indéfectible, et d’envoyer les meilleurs vœux pour la réussite de cette expédition.