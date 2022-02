Le staff technique de l'équipe nationale senior Sao est composé d'un entraineur principal et de deux adjoints, d'un entraineur des gardiens de but, d'un superviseur des matchs, d'un nutritionniste, de trois préparateurs physiques, d'un analyste vidéo et préparateur mentale, d'un médecin, d'un kinésithérapeute, d'une soigneuse, d'un responsable des matériels et de deux chargés de sécurité.