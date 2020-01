Football : un match amical va opposer les SAO du Tchad aux Lions indomptables

Les SAO du Tchad locaux vont affronter le 24 janvier prochain les Lions indomptables locaux au Cameroun, dans le cadre d'un match amical pour les préparatifs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021.



Le sélectionneur de l'équipe des SAO du Tchad, Emmanuel Tregoat, a convoqué 24 joueurs pour le match.



Le prochain match des SAO dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021 devrait avoir lieu le 31 août 2020 contre l'équipe de la Guinée.



Le 13 novembre 2019, les SAO du Tchad se sont inclinés 2-1 contre la Namibie. Ils ont également été défaits par les Aigles du Mali sur le score de 0-2, le 16 novembre 2019.



La Fédération camerounaise de football a annoncé mercredi que la CAN qui se déroulera au Cameroun en 2021, se jouera en hiver au lieu de l'été. La compétition débutera le 9 janvier et se terminera 6 février 2021.



Liste des joueurs :

Abdraman Adam Ahmat (en essai à Tours en France)

Adam Oumar (RFC Ndj)

Adaossou Mathieu (RFC Ndj)

Adoum Fachir (As Farcha)

Allambatnan Gabin ( Foullah Édifice FC)

Amane Djimet (RFC Ndj)

Djikoloum Esaie (ASCOT)

Djimtebaye César (Gazelle FC)

Goudja Issa Mahamat (Tp Elect Sport)

Haroun Daoud (Aiglons)

Constant Madtoingué ( ASCOT)

Mbairamadji Dillah (Gazelle FC)

Monde Beadoum (Gazelle FC)

Natar Aldongar ( Foullah Édifice FC)

Ndonane Ninga (Foullah Édifice FC)

Ngaroudal Brahim (Tp Elect Sport)

Béchir Seïd Djimet (Tp Elect Sport)

Yaya Kerim (Foullah Édifice FC)

Keiba Jonas (Aiglons)

Abd-el-Kader Ousman (Aigles d'Abéché)

Albouri Abakar (Aigles d'Abéché)

Abdellatif Mahamat Adam (Santé d'Abéché)

Alkhali Tarbo (Aigles d'Abéché)

Mahamat Ali Hassan (RFC d'Abéché)