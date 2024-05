Force multinationale mixte : le commandant invite les troupes à adopter un état d'esprit positif

Le général de division Ibrahim Salau Ali, commandant de la Force multinationale mixte (FMM), a appelé les troupes à rester fermement convaincues de leurs capacités et de leur potentiel de victoire. Il a fait cette déclaration lors d'une visite opérationnelle à Darak, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun le 15 mai 2024.



Cette visite avait pour but de remonter le moral des troupes, et d'évaluer les progrès de l'Opération Lake Sanity 2. A cette occasion, le général Ali a souligné que la confiance en soi et l'engagement sont essentiels pour assurer le succès de l'Opération visant à éradiquer le terrorisme des îles du lac Tchad.



Il a félicité les troupes pour leur dévouement et leur résistance, et s'est déclaré satisfait de leur performance jusqu'à présent. Il les a assurées que l'Opération Lake Sanity 2 est un effort décisif visant à garantir que les terroristes ne trouveront aucun sanctuaire sur les îles du lac Tchad.



En outre, le général de division Ali a rendu visite aux troupes déployées à Wulgo, près de la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, renforçant ainsi son soutien aux troupes en première ligne. Il a assuré les troupes de tout le soutien nécessaire pour obtenir des résultats dans l'opération en cours.



Enfin, faisant l'éloge des groupes d'autodéfense locales pour leurs contributions, le général Ali a souligné les sacrifices qu'ils ont consentis pour leurs communautés, reconnaissant l'aide qu'ils apportent en matière de renseignement et d'appui sur le terrain.