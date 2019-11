Franc CFA : la CEMAC fait un pas vers la révision des accords avec la France

Les chefs d'Etat et de gouvernement de la CEMAC ont réaffirmé vendredi leur "volonté de disposer d'une monnaie commune, stable et forte", à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'Etat d'Afrique centrale sur la situation économique et monétaire dans la zone CEMAC.



"Concernant particulièrement la coopération monétaire avec la France, portant sur le Franc CFA, ils ont décidé d'engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération", indique le communiqué final.



Ils ont chargé la Commission de la CEMAC et la Banque des Etats de l'Afrique centrale de "proposer, dans des délais raisonnables, un schéma approprié, conduisant à l'évolution de la monnaie commune."



Il a également été sollicité auprès de tous les partenaires au développement, une mobilisation accrue des ressources financières en vue de parvenir à l'objectif de transformation structurelle des économiques vers une industrialisation plus large.



Les chefs d'Etat et de gouvernement ont renouvelé leur détermination à améliorer le climat des affaires en zone CEMAC par des réformes structurelles d'envergure, afin de promouvoir l'investissement privé, diversifier leurs économies pour les rendre plus fortes, résilientes et davantages compétitives.