France : le Cameroun sera présent au village de la Francophonie 2024

A l'occasion du 19ème Sommet de la Francophonie que la France accueille du 4 au 5 octobre 2024, et dans le cadre du Village de la Francophonie qui se tiendra en marge du Sommet, l'ambassade du Cameroun en France, en partenariat avec l'association La Route des Chefferies, présente l'exposition « Cameroun : épopée des civilisations ».



Le Cameroun se donnera en effet à voir au Village de la Francophonie à travers une programmation unique qui a pour but de faire découvrir la riche diversité culturelle et patrimoniale du pays.



En effet, du 2 au 6 octobre, au CENTQUATRE de Paris (5, rue Curial, 75019), le public aura à découvrir le stand du Cameroun, aux côtés des autres nations de la Francophonie.



Il s’agira ainsi d’aller à la découverte des 04 grandes aires culturelles du Cameroun à travers :

- une exposition intitulée « Cameroun;

épopée des civilisations » qui mettra en dialogue divers éléments de la culture camerounaise ;

- une mini conférence sur la Route des Seigneurs de la

- une performance chorégraphique du Ballet de la Diaspora, en scène croisée avec la RDC, la Bulgarie et l'Arménie.



Il faut rappeler que l'accès au CENTQUATRE est libre et gratuite. Par ailleurs, une réservation en ligne est toutefois indispensable pour assister au spectacle de danse.