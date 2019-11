GE Steam Power et buildOn posent les fondations d'une nouvelle école au Sénégal

Une nouvelle école à Kaolack, au Sénégal, offrira un environnement d'apprentissage sûr à 150 élèves ; Ce projet fait preuve de l'engagement continu de GE Steam Power (https://www.GE.com/) à accompagner les communautés locales, à responsabiliser les jeunes et à fournir des opportunités dans la région d’Afrique subsaharienne; Il s'agit de la quatrième des cinq écoles que GE construira au Népal et au Sénégal, portant le nombre total à 47 écoles dans le monde.

GE Steam Power a annoncé en collaboration avec son organisation historique à but non lucratif, buildOn, le lancement des travaux d'une nouvelle école à Kaolack, au Sénégal. Il s'agit de la quatrième école sur cinq que GE prévoit de construire au Népal et au Sénégal, portant le nombre total à 47 écoles dans le monde. En outre, GE a également construit près de 10 écoles en Afrique du Sud dans le cadre de son projet d'infrastructure scolaire visant à créer un environnement propice à l'apprentissage.

« GE Steam Power s'engage à soutenir la région de l'Afrique subsaharienne dans tous les secteurs d'activité, en fournissant la meilleure technologie pour une production d'électricité fiable, en développant les communautés locales et en offrant une chance à ceux qui en ont besoin d'améliorer leur vie », a déclaré Lee Dawes, responsable régional de GE Steam Power pour la région de l'Afrique subsaharienne « Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec buildOn avec cette nouvelle école au Sénégal. Un grand merci à tous les employés, bénévoles et sympathisants pour leurs contributions et dons à cet important projet. »

Connu sous le nom de "GE Switzerland School", les activités Steam Power de GE - dont le siège social est à Baden, en Suisse - sont les principaux contributeurs au projet. Il s'agit d'un des nombreux projets de développement communautaire auxquels GE Steam Power participe dans toute la région de l'Afrique subsaharienne. Dans le cadre du programme de dons jumelés 1:1 de la fondation GE, GE Steam Power a recueilli un total de 30 000 dollars pour la construction de la nouvelle école. Une fois achevée et pleinement opérationnelle, 150 enfants seront invités et admis dans la nouvelle école.

Les bénévoles de GE Steam Power et de buildOn se sont rendus récemment à Kaolack, au Sénégal, pour aider à poser les fondations de l'école. Les participants au projet ont également passé du temps avec les familles et les communautés locales dans le cadre du programme d'échange culturel de buildOn, où ils ont eu l'occasion de découvrir la culture des personnes bénéficiant de ce projet tout en partageant certains aspects de leur propre vie.

buildOn est un organisme communautaire à but non lucratif qui a pour but de briser le cycle de la pauvreté et de l'analphabétisme par l'éducation. Ils se tournent vers certains des pays les plus pauvres du monde et recourent à des bénévoles pour collecter des fonds et s'y rendre afin de poser les fondations d'une école.

