GOLD TOP 20, 2019 – Le Championnat de Madagascar Fédéral 1

Stade MAKIS, Andohatapenaka, 9 février, 15.00. TF ANATIHAZO (TFA) et COSFA, les deux prétendants au titre national ont offert une confrontation spectaculaire et mémorable aux 20.253 spectateurs enthousiastes qui avaient garni les tribunes du stade MAKIS.

Score final : COSFA 28-27 TFA, (20-19 au terme de la première mi-temps)

COSFA : 3 essais, 2 transformations, 3 pénalités

TFA : 4 essais, 2 transformations, 1 pénalité

Un festival d’essais et une course-poursuite jusqu’à la 80e minute

COSFA, le tenant du titre, et TFA, nous ont gratifié d’un match thriller qui restera parmi les finales les plus disputées et indécises du GOLD TOP 20.

L’ouverture du score par les militaires du COSFA (3-0) donnait le coup d’envoi d’une rencontre à rebondissements au cours de laquelle les adversaires du jour se sont rendu coup pour coup jusqu’à la pause, qui se concluait avec un court avantage (20-19) en faveur du COSFA.

La seconde mi-temps repartait sur le même rythme avec un essai et une pénalité pour chaque équipe qui portaient les adversaires du jour sur la marque de 28-27 en faveur du COSFA. À la 80e minute, TFA héritait d’une pénalité en face des poteaux du COSFA. Une pénalité synonyme de victoire ? Les "jaunes et rouges" du TFA décidaient de jouer rapidement cette pénalité à la main, mais un en-avant malheureux au moment de la dernière passe ruinait leurs derniers espoirs de victoire sur le fil.

Le COSFA remporte donc son troisième titre national consécutif et porte son palmarès à cinq titres de champion du GOLD TOP 20. Une mention spéciale à l’outsider TFA.

Trophées et primes de performance

Les représentants de la marque GOLD du Groupe STAR, le partenaire TITLE du TOP 20 de MALAGASY RUGBY, ont remis les trophées et les primes aux deux équipes finalistes de l’édition 2019

COSFA, Champion GOLD TOP 20 : 4 millions d’Ariary

TFA, Vice-champion GOLD TOP 20 : 2 millions d’Ariary

Patrick RAKOTONIRINA (TFA) MVP Finale GOLD TOP 20 : 750.000 Ariary

Michaël RAHARIJAONA (FTM), premier au classement des marqueurs d’essais GOLD TOP 20 : 550.000 Ariary

Media Contact :

Frédéric Dumant / Victor-Lié Andriavelomanana

+261 32 83 771 38

Emails: frederic.dumant@egesport.net / andriavelomanana@yahoo.fr

Facebook: (http://bit.ly/2w0O76y)

Twitter: @MalagasyRugby

Partenaires

Title Sponsor

GOLD Mix Madagascar (http://bit.ly/2OK3Dud)

Partenaires Officiels

BFV Société Générale Madagasikara (http://bit.ly/38js7ST)

Orange Madagascar (http://bit.ly/3bvdTQQ)

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/gold-top-20-...