GROHE libère votre potentiel de création – Que dit votre salle de bain sur vous ?

Colors Collection et Full Bathroom Solutions de GROHE (www.GROHE.com) permettent de créer une salle de bain qui reflète votre personnalité; Accorder les couleurs du robinet à la plaque de la chasse d’eau offre une liberté absolue de choix; Des designs coordonnés de salle de bain, dans la forme et dans le fond, simplifient le processus de prise de décision

Quoi de mieux qu’une maison pour être vous-mêmes. Mais qu’en est-il de votre salle de bain ? Grâce aux nouvelles Colors Collection et Full Bathroom Solutions révolutionnaires de GROHE , il est désormais possible pour chaque propriétaire de créer une oasis personnelle conçue pour correspondre à sa personnalité unique.

Votre salle de bain, vos couleurs

Avec dix différentes options de couleurs et de finitions pour tous les éléments dans la salle de bain, la Colors Collection de GROHE propose une gamme de combinaisons convenant à tous les goûts et à tous les modes de vie. Quel que soit votre style, il existe une couleur GROHE pour concrétiser votre vision, avec une réelle cohérence d’ensemble, des robinets aux douches en passant par les accessoires et les plaques de chasse d’eau, rendant votre plan particulièrement bien intégré. Rien n’est laissé au hasard et le choix vous appartient à vous. Vous avez ainsi la totale liberté de concevoir une salle de bain qui vous ressemble, sans grands efforts.

Quel type de créateur de salle de bain êtes-vous ?

Comment choisir la meilleure salle de bain pour vous ? C’est simple. GROHE a développé un questionnaire rapide et facile pour un classement dans six profils différents.

Le questionnaire pose quelques questions faciles sur votre mode de vie – il couvre tout, de votre opinion en matière de la mode et de vos préférences culinaires, à ce qui fait vos vacances parfaites. Il calcule par la suite votre profil et montre comment créer une salle de bain GROHE correspondant à vos goûts.

Ainsi, si vous aimez les activités de plein air et êtes un inconditionnel des dîners aux chandelles, vous êtes probablement jovial et ancrés dans la réalité. GROHE Warm Sunset est alors la couleur qui vous convient. Mais si vous aimez plutôt la ville, vous êtes probablement minimaliste qui se réjouirait de GROHE Chrome.

Voici la liste complète des options dans Colors Collection de GROHE :

Profil : expressif. Couleur GROHE correspondante : Cool Sunrise

La personnalité expressive apprécie le design en tant que déclaration de réalisation et d’ambition. Cool Sunrise correspond parfaitement une salle de bain stylée et luxueuse.

Profil : jovial. Couleur GROHE correspondante : Warm Sunset

Pour le type plus ancré dans la réalité et jovial, la maison est un endroit qui reflète les expériences de vie et évoque les souvenirs de voyage. Warm Sunset concrétise cela dans une salle de bain pensée pour le bien-être personnel.

Profil : attentif. Couleur GROHE correspondante : Supersteel

Les personnes attentives conçoivent leur maison comme une escapade du monde qui se trouve juste derrière leurs portes. Un lieu chaleureux, harmonieux et intime. Supersteel utilise des couleurs neutres et douces afin de créer une oasis de calme.

Profil : atemporel. Couleur GROHE correspondante : Hard Graphite

Les types atemporels aiment la tradition, considèrent leur maison comme un lieu pour montrer leurs racines. Cela est harmonieusement concrétisé saisi grâce au design de hard Graphite qui permet une salle de bain élégante.

Profil : organique et holistique. Couleur GROHE correspondante : Nickel

Si vous avez un profil organique et holistique, votre maison est le cœur de votre famille et vous avez un faible pour la beauté naturelle et authentique. Les couleurs chaleureuses de Nickel et ses mélanges de l’ancien et du nouveau étudiés avec soin vous conviennent à merveille.

Profil : minimaliste. Couleur GROHE correspondante : Chrome

Les minimalistes chérissent des solutions intelligentes qui rendent la vie plus facile et plus efficiente. Avec le design Chrome, une salle de bain des plus simples peut être créée.

Meilleur choix pour des solutions globales pour salles de bains

Avec une gamme de dix options de couleurs et finitions, les collections GROHE de robinets, de douches, d’accessoires et de plaques de chasses d’eau peuvent être intégrées dans un concept harmonieux de salle de bains – du classique GROHE Atrio et du minimalisme sensuel de GROHE Lineare à la perfection de GROHE Essence, GROHE Allure Brilliant ou GROHE Eurocube et à la dernière collection GROHE Plus, qui propose un design audacieux et géométrique en forme de D. Afin de compléter le jeu harmonieux des couleurs, les mitigeurs GROHE encastrés (présentés dans le courant de l’année 2019), le système de douche GROHE SmartControl dissimulé, l’innovante douchette Rainshower SmartActive et le pommeau de douche multi-jet Rainshower SmartActive (dévoilés tous les deux en octobre 2019) seront disponibles en plusieurs couleurs.

De plus, les clients de GROHE peuvent aussi bénéficier de la gamme complète de solutions de salle de bains de la compagnie. Avec GROHE Perfect Match, la panoplie d’options est réduite à un choix simple. Perfect Match combine des designs sophistiqués et la meilleure qualité de matériaux avec une palette de couleur flexible dans l’ensemble de la salle – des robinets et pommeaux de douche aux accessoires et plaques de chasse d’eau. GROHE transforme les salles de bain en un espace pour idées inventives d’ameublement et de technologies innovantes.

De même, avec le configurateur de salle de bains GROHE Perfect Match, il est possible de créer la salle de bain parfaite avec tout juste quelques clics, proposant une kyrielle de possibilités de couleurs, de styles et d’accessoires afin de convenir aux designs des céramiques avant de prendre la décision finale.

À propos de GROHE

GROHE (www.GROHE.com) constitue une marque mondiale de renom pour solutions complètes de salle de bain et pour accessoires de cuisineet compte plus de 6 000 employés, dont 2 400 en Allemagne. Depuis 2014, GROHE fait partie de LIXIL Group Corporation. En tant que marque internationale, GROHE suit les valeurs de la marque, à savoir la technologie, la qualité, le design et le développement durable, visant à offrir « Pure Freude an Wasser ». GROHE développe de nouvelles catégories de produits depuis sa mise en place. Elles incluent les systèmes d’eau Blue et Red, ainsi que le tout nouveau système de sécurité de l’eau GROHE Sense, qui constitue un composant innovant dans le marché en pleine expansion de la technologie de la maison intelligente. Innovation, design et développement sont étroitement intégrés. Résultat, les produits GROHE portent le sceau de qualité du « Fabriqué en Allemagne ».

Rien que sur les dix dernières années, plus de 300 prix de design et d’innovation, ainsi que de nombreux classements au Prix allemand de développement durable, témoignent du succès de GROHE. GROHE a été de même la première dans le secteur à remporter le prix allemand gouvernemental de RSE. Enfin, elle a figuré dans le très connu classement du magazine Fortune® dans le top 50 des entreprises changeant le monde.

A propos de LIXIL Corporation

LIXIL (www.LIXIL.com) est un leader mondial dans le secteur des projets d’habitation et de construction. Notre portefeuille unique et exhaustif va des technologies qui révolutionnent notre interaction avec l’eau au quotidien à une gamme complète de produits et services pour les maisons et les principaux projets architecturaux. Possédant des atouts clés dans les domaines de l’eau, la cuisine, l’habitation et la construction, nos marques, incluant LIXIL, INAX, GROHE, American Standard et Permasteelisa, s’imposent là où nous sommes présents. LIXIL opère dans plus de 150 pays et emploie plus de 70 000 employés. Elle combine fonctionnalité, qualité et design afin d’améliorer et d’agrémenter la vie des gens – où qu’ils soient. Pour de plus amples informations, visitez les sites suivants :

www.LIXIL.com facebook.com/lixilgroup et www.linkedin.com/company/lixil-group.

