GROHE offre des solutions de système personnalisées pour l’ensemble de la surface de travail autour de l’évier

Les éviers GROHE (Grohe.com) en matériau composite en deux couleurs et cinq designs complètent la gamme bien établie des éviers en acier inoxydable : GROHE Kitchen Colors transforment les robinets et les éviers en stars colorées de la cuisine :Les systèmes pour déchets faits sur mesure sont compatibles avec les systèmes d’eau GROHE Blue et GROHE Red

Remplir les casseroles, préparer à manger et faire la vaisselle après un repas délicieux : la plupart du temps, le temps imparti à ces tâches est limité et les choses peuvent se compliquer lorsqu’il s’agit de casseroles et poêles chaudes. La surface de travail autour de l’évier joue un rôle crucial dans ce processus ; elle est utilisée de manière intensive d’innombrables fois par jour. En même temps, la cuisine devient de plus en plus le centre névralgique du domicile. Style et design sont de plus en plus importants dans l’ensemble des segments de prix. Ici, GROHE propose des solutions de système personnalisées pour chaque besoin pour l’ensemble de la zone de travail autour de l’évier. Qualité, fonctionnalité, durabilité et design caractérisent la collection pour cuisine de GROHE, en parfaite harmonie aussi bien dans la forme que dans la fonction. L’évier et d’autres accessoires de cuisine peuvent être combinés avec différentes options de design. La collection GROHE Kitchen Colors incluent de même des éviers, des robinets et les systèmes d’eau GROHE Blue et GROHE Red, ainsi que des accessoires aux couleurs tendances atemporelles, donnant à chaque cuisine une allure colorée et individualisée. GROHE propose de même en nouveauté des systèmes pour déchets en parfaite harmonie avec les systèmes d’eau de GROHE sous l’évier de la cuisine, rendant les poubelles traditionnelles obsolètes.

Les éviers GROHE en matériau composite – adéquation parfaite de la forme et de la fonction

GROHE est en train d’élargir sa gamme d’éviers afin d’inclure ceux en matériau composite en granite noir et granite gris, une combinaison parfaite avec les robinets aux finitions Chrome et SuperSteel, ainsi qu’avec GROHE Kitchen Colors. Les fonctionnalités des éviers à matériau composite à l’aspect moderne rivalisent avec celles des cuisines professionnelles. La surface est exceptionnellement résistante et peut supporter des températures allant jusqu’à 280 °C. Même les couteaux aiguisés ne peuvent pas endommager la finition résistante aux rayures de l’évier lors de la préparation des repas. Faire la vaisselle dans l’évier au volume généreux est chose facile, même pour les grandes casseroles ; l’évier lui-même est facile à nettoyer. De même, grâce à l’isolation sonore GROHE Whisper, les bruits typiques produits durant la vaisselle sont réduits à un minimum. Disponibles en cinq designs différents, les éviers en matériau composite sont disponibles en un bac, un bac et demi ou deux bacs, avec ou sans égouttoir. Grâce au modèle standard situé à la surface ou à la version placée sous l’évier, cette gamme convient à presque toute cuisine. Tout comme avec les éviers en acier inoxydable en alliage AISI 304 et AISI 316, les nouveaux éviers en matière composite possèdent plusieurs trous et un kit de montage GROHE QuickFix, éliminant le besoin d’outils supplémentaires lors de l’installation et rendant l’ensemble du processus rapide et efficace. De manière générale, GROHE propose une garantie de cinq ans sur l’ensemble de sa gamme d’éviers.

GROHE Kitchen Colors apporte de belles couleurs dans la cuisine

Grâce au processus de fabrication innovant de dépôt physique en phase vapeur, GROHE apporte de la couleur à la cuisine à travers des robinets et des éviers. La technologie est issue de l’industrie aérospatiale et établit de nouvelles normes en matière de qualité des finitions : une finition qui est trois fois plus dure que le chrome et dix fois plus résistantes aux rayures rend les robinets et les éviers non seulement beaux à voir, mais aussi capables de faire face aux tâches quotidiennes les plus ardues en cuisine. Ainsi, les utilisateurs peuvent opter pour des couleurs de leur choix. La série d’éviers K700U avec un bac profond de 20 cm est disponible en finitions Brushed Hard Graphite, Brushed Cool Sunrise et Brushed Warm Sunset, convenant parfaitement aux différentes gammes de robinets aux finitions brossées et polies. Un assortiment de couleurs tout aussi créatif est disponible pour les systèmes d’eau GROHE Blue et GROHE Red, chacun d’eux ajoutant une touche de couleur à la cuisine en Hard Graphite, Brushed Hard Graphite, Warm Sunset et Brushed Warm Sunset. GROHE Kitchen Colors propose aux consommateurs des combinaisons presque infinies pour une harmonie parfaite entre robinet et évier.

Des systèmes pour déchets faits sur mesure, compatibles avec les systèmes d’eau de GROHE

GROHE complète sa gamme de solutions dans la surface de travail autour de l’évier avec de nouveaux systèmes pour déchets. Convenant à différents types d’armoires sous l’évier, les systèmes pour déchets sont dimensionnés pour convenir aux systèmes d’eau GROHE Blue et GROHE Red. Rails de roulement, support et poubelles sont idéalement étudiés pour convenir à l’espace disponible avec les systèmes d’eau GROHE, permettant de se passer des poubelles traditionnelles. Avec les systèmes pour déchets, la surface de travail pratique et fonctionnelle de l’évier reste intacte et offre un maximum de confort pour votre quotidien chargé. Disponible pour les placards sous les éviers d’une largeur de 60 ou de 90 cm, un, deux ou trois poubelles peuvent être utilisées. Dépendamment de la largeur du placard pour déchets, des combinaisons de capacités allant de 16 à 40 litres sont disponibles.

