Gabon : le président dote les forces armées de matériel roulant

Le président de la Transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce mardi au Camp Ntchoréré de Baraka, à la remise d'un important lot de matériel roulant à l'endroit des Forces de Défense et de Sécurité, informe la présidence de la République.



C'est en présence du vice-président de la Transition, du Premier ministre, des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice Garde des Sceaux, des officiers généraux, des sous-officiers et militaires du rang que le président de la République, après avoir reçu les honneurs dus à son rang a, en sa qualité de chef suprême des Forces de défense et de sécurité, procédé à la remise symbolique des clés dudit matériel.



Estimée à 138 moyens roulants et nautiques, cette dotation composée entre autres de 66 véhicules et ambulances, de 9 engins blindés, de 12 citernes, de 30 camions, de 14 zodiaques ainsi que des effets d'habillement spécifique, et répartie entre les différents corps de défense et de sécurité, vient renforcer l'efficacité de ces derniers dans l'exercice de leurs missions, notamment la sécurité et le bien-être des citoyens gabonais.



En effet, il s'agit d'un vaste programme de dotation en moyens roulants dont la première phase a eu lieu ce jour. Il faut rappeler que ce don intervient après la réhabilitation récente des différentes casernes, née de la volonté du président de la Transition.



L'un des temps forts de cet événement a été la décoration de la médaille d'honneur de la Gendarmerie nationale, de la médaille du service militaire échelon or, argent et bronze, de la médaille du courage et du dévouement patriotique et de la médaille de reconnaissance de la Sécurité pénitentiaire de 105 personnalités civiles et militaires.



Dans son mot de circonstance, le chef de l'État a réitéré son ambition pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses frères d'armes.



En outre, il les a félicités pour leur attachement à la nation, et aux valeurs républicaines et les a invités à plus de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions et à veiller à la sécurité des Gabonais. Le défilé pédestre des troupes a marqué la fin de la cérémonie.