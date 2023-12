Genève : le Tchad s’engage à élaborer une politique nationale des droits de l’Homme

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, a participé à la commémoration du 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Genève, ce mardi 12 décembre, informe le ministère des Affaires étrangères.



La délégation tchadienne, conduite par le ministre d'État, a pris part à des discussions de haut niveau pour renforcer le consensus mondial sur les droits de l'homme.



A cette occasion, le ministre d’Etat Mahamat Saleh Annadif a exprimé l'engagement du Tchad à ratifier un protocole international et à élaborer une politique nationale des droits de l'homme.



La participation du Tchad vise à promouvoir la paix, la sécurité et la protection des droits de l'homme au niveau national et international.