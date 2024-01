Géo-Stratègie : La signature d’un accord militaire entre Yaoundé et Madrid ainsi que l'établissement d'une base militaire au Gabon inquiète Malabo

Le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a exprimé son inquiétude sur Twitter le jeudi 18 janvier 2024. Il a déclaré : "Nous avons appris que l'Espagne a signé un accord de sécurité maritime avec le Cameroun et établi une base militaire au Gabon. Les deux pays, voisins et frères de la Guinée équatoriale - nous espérons que de telles actions du gouvernement espagnol n'ont pas d'intentions cachées d'affecter ou de nuire de quelque manière que ce soit à la souveraineté de la République de Guinée équatoriale."



Cette déclaration souligne les préoccupations légitimes concernant l'impact potentiel des accords militaires sur la souveraineté des pays voisins. Il est crucial pour toutes les parties impliquées dans ces accords de veiller à ce qu'ils respectent pleinement les droits souverains des nations concernées.



Cette situation soulève des questions importantes sur les relations entre ces pays et nécessite une réponse diplomatique appropriée pour dissiper les préoccupations et garantir le respect mutuel des frontières nationales et des intérêts souverains.