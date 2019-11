Greenpeace Afrique sur les inondations dans plusieurs pays du continent : "Sans Action pour le climat, nous ferons la queue pour l'Arche de Noé"

Les pluies ont été de plus en plus torrentielles ces derniers mois, frappant de vastes régions comme en Somalie, au Soudan du Sud, en Centrafrique et en Côte d’ivoire. Les pluies frappent avec une intensité sans précédent depuis des décennies, faisant au moins des dizaines de morts et causant le déplacement de plus d’un million de personnes. Greenpeace Afrique (www.Greenpeace.org/africa/fr/) appelle les dirigeants africains à apporter une aide immédiate aux personnes touchées, mais également à prendre des mesures pour faire face à la crise climatique.

«Des inondations à la sécheresse, les conditions météorologiques extrêmes sont une conséquence directe des mauvaises politiques énergétiques, de la combustion insensée de combustibles fossiles et de la destruction inconsidérée de nos forêts», a déclaré Amos Wemanya, chargé de campagne à Greenpeace Afrique.

«Ce continent ne doit pas attendre un miracle pour éviter la prochaine inondation. Si nous ne rompons pas avec le charbon, ne protégeons pas nos forêts tropicales et nos océans, ne transformons pas notre agriculture, et tant que les États-Unis ne respectent pas l’Accord de Paris, nous finirons tous par faire la queue pour l’Arche de Noé », a conclu Wemanya.

Avec des conditions météorologiques plus extrêmes, Greenpeace Afrique continuera de faire la grève avec les jeunes pour le climat. En prélude à la journée du vendredi 29 novembre, dénommée Fridays For the Future, les jeunes leaders du climat au Kenya, au Cameroun, en Ouganda, au Nigeria et dans d'autres pays touchés, vont utiliser les canaux de Greenpeace Afrique pour continuer à demander à leurs dirigeants de prendre des mesures urgentes

Contact pour des interviews et plus d'informations :

Bakary Coulibaly

Chargé de Communications

Tel. : +221773336265

Email : bakary.koulibaly@greenpeace.org

Tal Harris

Coordinateur des communications internationales

Tel. : +221774643195

Email : tal.harris@greenpeace.org

Greenpeace Afrique Newsdesk :

Email : nafrica@greenpeace.org

Greenpeace Afrique dans les réseaux sociaux :

Facebook : www.facebook.com/GreenpeaceAfrica

Instagram : www.instagram.com/greenpeaceafrica

Twitter : www.twitter.com/Greenpeaceafric