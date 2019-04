Growth in Sub-Saharan Africa Remains Below Three Percent Three Years After Crisis

Growth in Sub-Saharan Africa has been downgraded to 2.3 percent for 2018, down from 2.5 percent in 2017, according to the [April 2019 issue of Africa’s Pulse](http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Pze53UwKKR9IeBslmlmlVT2aUqzj0PQ2k391r4KgNDxNfBPuVZVA5iFxKxuigQCRzS2y8zRfqyOVYNJeOifRpAxeVqAEzbJC0fkKBD2revKkrHchtxWOPnx8I0O_4IwRD9XP0_oKFXO_-LTAcZZZvS9XLSsj12FeK9Crp4_56_KnKuOJCJGxik1wO-87KsUjLjs2xnGjKK288FHDffC3CU9ru8Z6ugb8&c=crwXYKqWc-sS-zSKrI3UKzVDQhgofyeFMqfUCYbUuA9-vXDr8q6x6g==&ch=jQPEMaWN0...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...