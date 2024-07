Guerre dans l'est de la RDC : Prolongation de l'embargo sur les armes par le Conseil de sécurité de l'ONU

Le gouvernement congolais accuse également l'Ouganda d'apporter un appui militaire aux rebelles, aggravant la situation sécuritaire et humanitaire dans la région.



Le 24 juin 2024, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution portant sur la prorogation du régime de sanctions sur les armes à destination de la RDC jusqu'au 1er juillet 2025.



Cette mesure, initialement adoptée par la résolution 1807 (2008), vise à restreindre l'approvisionnement en armes des groupes armés et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région.



Il est à noter que l'obligation de notification préalable au Conseil de sécurité pour les transferts d'armes et de matériel militaire à la RDC a été supprimée par la résolution 2667 (2022), permettant au pays de se doter des moyens nécessaires pour lutter contre les groupes rebelles.



Plusieurs rapports du Secrétaire général des Nations Unies ont étayé la présence de soldats rwandais sur le sol congolais, apportant un soutien aux rebelles du M23.

Le dernier rapport en date du 20 juin 2024 corrobore ces informations et fait état de la présence de troupes ougandaises combattant aux côtés des rebelles.