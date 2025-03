Guinée Conakry - Kourémalé (Siguiri ) : 29 personnes arrêtées pour avoir célébré l’Aïd el-fitr ce lundi

Selon des sources locales, ces fidèles se sont rassemblés dans une cour proche du grand marché de Kourémalé, attirant l’attention des habitants. Craignant un éventuel trouble à l'ordre public, les autorités sous-préfectorales et communales ont alerté les forces de sécurité. La police et la gendarmerie sont intervenues pour disperser l’attroupement et procéder à des arrestations.





À l’heure où nous écrivons ces lignes, les personnes arrêtées sont en route pour la commune urbaine de Siguiri, où elles devront être entendues par les autorités compétentes.





Cette situation relance le débat sur le respect des décisions officielles en matière religieuse et le rôle de l’État dans la régulation des pratiques cultuelles.