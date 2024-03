Guinée Equatoriale : Le gouvernement annonce une surveillance renforcée de ses côtes nationales

Le 27 mars 2024, Teodoro Obiang Nguema a souligné sur Twitter qu'il avait rencontré les responsables des forces navales du pays afin d'exiger la reprise des patrouilles. Il a également précisé que cette fois-ci, le service serait assuré 24h/24 grâce à l'utilisation de petits bateaux.



Il est important de rappeler que la Guinée équatoriale partage ses côtes avec les pays voisins tels que le Cameroun, le Gabon et le Congo. Ces zones maritimes ont souvent été le théâtre d'attaques perpétrées par des pirates.



En renforçant la surveillance de ses côtes nationales, la Guinée équatoriale espère prévenir et dissuader les actes de piraterie maritime qui menacent sa sécurité et celle des navires naviguant dans ces eaux. La présence constante des petites embarcations permettra aux autorités guinéennes d'intervenir rapidement en cas d'incident ou d'intrusion illégale sur leurs territoires maritimes.



Cette initiative témoigne donc de l'engagement du gouvernement guinéen à protéger ses frontières maritimes et à assurer la sécurité de sa population ainsi que celle des navires commerciaux qui transitent dans cette région stratégique. En renforçant leur capacité opérationnelle en mer, les forces navales pourront mieux surveiller les activités suspectes et coordonner efficacement leurs actions pour prévenir toute menace potentielle.



De plus, cette mesure contribuera également à garantir un environnement marin sûr pour tous ceux qui dépendent de l'économie maritime locale. En effet, ces attaques pirates peuvent avoir un impact considérable sur le commerce régional.