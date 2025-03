Guinée équatoriale : le président du Burundi est arrivé à Malabo

Le Premier ministre du gouvernement, chargé de la coordination administrative, Manuel Osa Nsue, a reçu le jeudi 6 mars à l'aéroport international de Malabo le président de la République du Burundi et son épouse.



À 15h, l'avion transportant à bord la haute délégation burundaise conduite par son président, Evariste Ndayishimiye, accompagné de son épouse, Angeline Ndayubaha, qui ont été reçus au pied de la piste par le Premier ministre du gouvernement, au nom et au nom du président de la République de Guinée équatoriale, Obiang Nguema Mbasogo.



Le cortège de réception était également le vice-Premier ministre, les ministres de la sécurité nationale, des affaires étrangères, de la défense nationale, de l'intégration régionale, de l'intérieur, du gouverneur de Bioko Nord, du maire Malabo et de l'inspecteur des forces navales.



Le dirigeant burundais arrive dans la capitale nationale pour une visite de travail avec son homologue équato-guinéen, dans le cadre de consultations mutuelles de haut niveau entre les dirigeants de la région de l'Afrique centrale, où il est prévu que des questions d'intérêt commun pourraient être abordées sur aspects de paix et de sécurité du continent africain en général et de la sous-région en particulier, compte tenu du fait que la Guinée équatoriale est actuellement le pays assurant la présidence en exercice de la CEEAC et a récemment assuré la présidence en février dernier du Conseil de paix et de sécurité.



La République de Guinée équatoriale et le Burundi partagent des points communs de convergence internationale avec la défense de la paix et de la sécurité, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États, la défense de la souveraineté nationale et la promotion de la croissance économique dans l'espace communautaire sur des questions d'échanges commerciaux, pourraient notamment être examinés lors des réunions de travail entre les deux dirigeants africains au Palais du peuple de Malabo.