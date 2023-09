Guinée : la Présidence veut un accueil chaleureux du colonel Doumbouya après son discours de New York

Le Colonel Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, Chef de l'État et Chef suprême des Armées, regagnera Conakry ce samedi 23 septembre 2023 après une mission couronnée de succès à la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU-2023) à New-York, aux États-Unis.



Au cours de son séjour, le Président a prononcé un discours mémorable à la Tribune de l'instance mondiale, témoignant de la diplomatie dynamique et agissante de la Guinée au niveau international au cours des deux dernières années.



Une cérémonie d'accueil est prévue à 9 heures à l'Aéroport International Ahmed Sékou Touré de Conakry, à laquelle participeront des personnalités de haut rang, dont le Président du Conseil National de Transition (CNT), le Premier Ministre, les Présidents des Institutions Républicaines, les membres du CNRD, et de nombreux autres dignitaires.