Guinée : ouverture d'une enquête après l'incendie à l'entrepôt de l'EDG

Dans cet entrepôt étaient stockés les équipements stratégiques de l’EDG (les transformateurs, les ordinateurs et les câbles électriques).



« Ces sinistres ont débuté il y a un certain temps. En commençant par le groupe de Tombo, qui a pris feu il y a moins de deux semaines, suivi des pannes sur les lignes de haute tension de Sanoyah, et enfin la coupure générale qui a plongé tout Conakry dans l’obscurité totale, entraînant des émeutes organisées par des jeunes et causant la mort d’un enfant à Lambayin. Ces événements démontrent qu’il y a des problèmes particulièrement troublants et préoccupants concernant les installations de l’EDG », a révélé le Chef du Gouvernement.



Préoccupé par la situation, le Chef du Gouvernement a assuré qu’à partir de lundi, il réunira le Haut Commandant de la Gendarmerie, les ministres de la Justice, de la Sécurité, de l’Énergie ainsi que le Directeur de la Police afin que lumière soit faite sur cette série d’incendies qui entrave la capacité à fournir de l’électricité en toute sécurité à la population de Conakry.



« Les enquêtes débuteront très prochainement pour faire la lumière sur ce sinistre ».