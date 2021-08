INTERNATIONAL Haïti : des populations dans le besoin suite au séisme qui aurait fait plus de 200 morts

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Août 2021



Le chef de l'ONU, António Guterres, a déclaré qu'il suivait de près l'évolution de la tragédie en Haïti, tandis que le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a indiqué que ses équipes déjà sur le terrain procédaient à des évaluations afin de hiérarchiser les besoins urgents et de fournir une assistance aux populations touchées par le séisme de magnitude 7,2 sur l’échelle de Richter qui aurait fait plus de 200 morts, rapporte ONU Info.



« Je suis de tout cœur avec tous ceux qui ont été touchés par le tremblement de terre. Mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches et des amis », a déclaré le Secrétaire général sur Twitter.



Besoins urgents



Dans un communiqué, l’UNICEF a déclaré que le séisme avait été ressenti dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, mais que l'épicentre avait été détecté dans le sud du pays.



Des dommages sérieux, des blessures et des victimes sont signalés dans les départements de Grande Anse, Sud et Sud-Est, a déclaré l'UNICEF.



Selon les médias, le dernier tremblement de terre, d'une magnitude similaire à celui de 2010 qui a dévasté le pays et fait des centaines de milliers de morts et de déplacés, a renversé des églises et des écoles, et a fortement réduit l'électricité dans les zones touchées.



« Nous sommes profondément attristés par les rapports faisant état de victimes et de dégâts importants suite au tremblement de terre survenu plus tôt dans la journée en Haïti », a déclaré Bruno Maes, Représentant de l'UNICEF dans le pays, qui a ajouté que l'agence est solidaire des familles et des enfants à la suite de cette catastrophe.



Il a indiqué que l'UNICEF travaille avec des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux pour apporter un soutien aux communautés touchées. L'agence a prévenu que des enfants et des familles peuvent avoir été déplacés à la suite du tremblement de terre et avoir un besoin urgent d'abris, d'eau potable, de soins médicaux et de protection.



Sur Twitter, la Directrice générale de l'UNICEF, Henrietta Fore, s'est dite profondément attristée par la tragédie qui se déroule actuellement.



« Aujourd'hui et dans les jours à venir, l'UNICEF travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires pour atteindre les enfants et les familles touchés », a-t-elle déclaré.



Le tremblement de terre a eu lieu alors qu'une tempête tropicale s'abat sur la région des Caraïbes et qu'Haïti est confronté à un récent pic de cas de Covid-19 et doit encore faire face à l'assassinat du président Jovenel Moise le mois dernier.





