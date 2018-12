AFRIQUE Haute Autorité de la corruption au Congo : la mise en place du cadre juridique vivement recommandée

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 29 Décembre 2018 modifié le 29 Décembre 2018 - 23:12

La mise en place du cadre juridique de la Haute Autorité de la corruption est l'un des axes prioritaires de l'action de Dénis Sassou N'Guesso en 2019. Cette feuille de route du président congolais a été déclinée, à l'occasion du message sur l'état de la Nation devant le parlement réuni en congrès, ce 29 décembre 2019 à Brazzaville.





Dans son message, le président congolais a rendu hommage à l'Inspection général d'Etat, à qui, il "entend redonner plus de vigueur et de responsabilité." La mise en place de cet environnement juridique, a précisé Denis Sassou N'Guesso, conforte la nécessité d’instaurer une expression plus étendue et mieux régulée de l’Etat de droit. Un engagement pris dans mon message du 30 décembre 2017 sur l’état de la Nation consistant à assurer la mise en place de toutes les institutions constitutionnelles.



Cet engagement, a dit le le président congolais, a été tenu par l'installation du dispositif institutionnel prévu par la Constitution. C'est dans cette même optique, a rappelé Denis Sassou N'Guesso que, la Cour constitutionnelle et la Commission nationale des droits de l’Homme ont été renouvelées, pour plus de dynamisme dans l’exécution de leurs missions.



Dans sa feuille de route, Denis Sassou N'Guesso a évoqué aussi les négociations du Congo avec le FMI. Il a signifié qu'un grand pas a été franchi avec notamment la rédaction d'un mémorandum de politique économique et financière 2018 – 2021 qui a été adressé à cette institution de Brettons woods et le budget de l’État pour 2019 a été élaboré sous le regard attentif de cette institution. Aussi, la loi portant création de la société nationale des pétroles du Congo a-t-il connu des aménagements pour tenir compte des exigences du FMI et que l’étude diagnostique sur la gouvernance et la corruption a été réalisée.



Au sujet de la dette congolaise, Denis Sassou N'Guesso a souligné que, sa restructuration fait l’objet d’un traitement encourageant, appuyé par des échanges réguliers avec les créanciers. L’audit en cours sur la dette intérieure, selon lui, rendra plus crédibles les titres, la validité des créances et la sincérité du service fait. Il précisé que, un travail important a été accompli pour rendre soutenable cette dette. "Les obstacles sont entrain d’être levés sur la voie menant à la Facilité élargie de crédit", a-t-il soutenu dans son message.



L'aspect relatif à électricité n'a pas été oublié par le président congolais. La fourniture de l’énergie connaîtra le lancement, en 2019, de la troisième turbine de 170 mégawatts par la Centrale électrique du Congo, a indiqué Denis Sassou N'Guesso qui a ajouté que, l'interconnexion en fibre optique est effective entre le Congo et le Gabon et connaitra une extension vers le Cameroun et la République Centrafricaine.



Au sujet des autres projets à réaliser en 2019, Denis Sassou N'Guesso a cité notamment la rentrée académique, pour certaines filières de l’Université de Kintélé, et le soutien de 8000 projets générateurs de revenus concernant le projet Lisungi. A cet effet, un appel a été lancé à l'endroit du gouvernement pour que des fonds nécessaires soient mis à la disposition de ce projet pour son passage graduel à l’échelle, à partir de 2019.



Le crédo directeur, de Denis Sassou N'Guesso, pour la nouvelle année reste le travail, dans l’éthique et la discipline. Pour atteindre cet objectif, il a recommandé les conseils de discipline qui doivent statuer sur les attitudes réfractaires au travail ainsi que les contrôles inopinés qui doivent devenir systématiques dans la fonction publique, pour éradiquer les fraudes, les tricheries et les autres cas de malveillances.



A noter que, le président du congrès, Isidore Mvouba, avant de lever la séance,a pris acte du message du chef de l'Etat tout en rassurant que le parlement saura suivre la direction stratégique indiquée par Denis Sassou N'Guesso.



