Hommage de Barack Obama au Pape François

"Le pape François était l'un des rares leaders à nous avoir donné envie de devenir meilleurs."

"Embrasser les malades, s'occuper des sans-abri, laver les pieds des jeunes prisonniers."



Partage de Deuil

"Aujourd'hui, Michelle et moi partageons le deuil de tous ceux qui, partout dans le monde, catholiques et non catholiques, ont puisé force et inspiration dans l'exemple du Pape."



Appel à l'Action

"Ne jamais rester en marge de cette marche d'espérance vivante."

Dans un message émouvant, il a déclaré :Il a salué l'humilité du Pape et ses gestes significatifs, tels que :Ces actions, selon Obama, ont rappelé à tous que nous sommes liés par des obligations morales enverset envers les autres.Barack Obama a également exprimé sa solidarité avec ceux qui pleurent la perte du Pape :Il a conclu son hommage en soulignant l'importance de continuer à écouter l'appel du Pape à :Cet hommage témoigne de l'impact durable du Pape François sur des leaders mondiaux et sur les valeurs de compassion et d'engagement moral.