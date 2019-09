Hommage : les adieux à Jacques Chirac en l'église Saint-Sulpice à Paris

Les adieux à Jacques Chirac ont rassemblé quelques 80 chefs d’Etat et de gouvernement en l’église Saint-Sulpice, ce lundi 30 septembre, aux côtés du président Emmanuel Macron et de trois autres ex président français. Après les invalides, le corps de celui qui a marqué la vie politique française pendant près de cinquante ans, mais aussi le continent africain a été conduit en l’église Saint-Sulpice.







L’un des premiers chefs d’Etat en Africain à avoir réagi à la nouvelle du décès de Jacques Chirac, Denis Sassou Nguesso ne voulait pas garder la distance avec celui qu’il a considéré comme son ami personnel, l’ami du Congo et de l’Afrique.







C’est pour cela que le chef de l’Etat congolais a tenu à faire le déplacement de Paris où il a assisté à la messe célébrée en hommage à Jacques Chirac par Monseigneur Michel Aupetit, entouré de nombreux évêques et prêtres français. La messe a débuté à 12 h, en présence d’illustres figures du monde politique françaises, européennes, américaines et aussi africaines.







A la fin de la messe, la dépouille mortelle de Jacques Chirac a quitté l’église Saint-Sulpice, alors que les chefs d’Etat et autres personnalités triés sur le volet ont pris la direction du palais de l’Elysée pour un déjeuner offert par le couple Macron. Ce couple qui a chaleureusement accueilli Denis Sassou N’Guesso au perron de l’Elysée.







Le décès de l’ancien président français a suscité une vive émotion chez Denis Sassou N’Guesso qui s’est dit « vraiment bouleversé par la nouvelle ». Lui qui a gardé de l’illustre disparu « le souvenir de sa visite d’Etat à Paris en pleine cohabitation Mitterrand-Chirac ». L’occasion avait en effet permis à Denis Sassou N’Guesso de réaliser que le président Chirac était « une forte personnalité », comme il l'a déclaré sur RFI dès l’annonce de la mort « Chirac l’Africain ».