INTERNATIONAL Humanitaire : Le Parlement européen appelle au renforcement de la coopération avec les Émirats arabes unis

Antonio Tajani, Président du Parlement européen, a exprimé sa profonde gratitude envers les efforts humanitaires et de secours déployés par les Émirats arabes unis dans le monde entier, reflétés dans les actions réalisées par le Croissant-Rouge des Emirats, les qualifiant ainsi de "vraiment impressionnants".



Ces propos ont été prononcés lors d'un bref discours délivré mardi 8 janvier 2019 durant l'inauguration de l'exposition "Aide humanitaire pour la stabilité", d'une durée de trois jours, au Parlement européen à Bruxelles, en Belgique. L'événement a été organisé par le Croissant-Rouge des Emirats en coordination avec le Conseil National fédéral (FNC), l'organe parlementaire des Émirats arabes unis.



Ont participé à l'inauguration de l’exposition Dr. Amal Al Qubaisi, Présidente du Conseil National fédéral (FNC), Fahad Abdelrahman Bin Sultan, Secrétaire général adjoint pour l’Aide Internationale au Croissant-Rouge des Émirats, ainsi que les membres du Parlement européen et de nombreux ambassadeurs.



Antonio Tajani a incité à des actions communes exercées par les Émirats arabes unis et l'Europe à la fois pour lutter contre l'immigration clandestine, élargir la coopération à cet égard au Moyen-Orient et en Afrique et renforcer les efforts collaboratifs concertés en faveur de la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la sécurité. Il a ajouté que les initiatives prises visant à assurer la stabilité et promouvoir les efforts de développement dans le monde constituent des objectifs communs aux UAE et à l'UE.



Antonio Tajani a de même souligné que la crise des réfugiés est un défi mondial et que, par conséquent, l'aide humanitaire devait être une tâche collective impliquant les nations et les peuples.



En outre, il a adressé ses remerciements à Antonio López-Istúriz White, Secrétaire général du Parti populaire européen et membre du Parlement européen, pour avoir pris l'initiative d'organiser cette exposition, qui reflète une occasion inédite visant à exposer les efforts déployés par les précieux partenaires de l'Union européenne afin d'atténuer les effets dévastateurs engendrés par la guerre. Il a ajouté que la guerre et les catastrophes naturelles sont la raison pour laquelle des milliers de migrants tentent de demander le refuge en Europe.



Antonio Tajani a aussi déclaré : "Cette exposition vise à adresser un message positif d'espoir. Oui, exactement, puisque le fait de s'entraider et offrir un toit aux personnes dans le besoin, c'est donner de l'espoir, ce qui signifie un soutient motivant pour un avenir meilleur".



A la fin de l'exposition, Tajani a invité les participants à contempler l'exposition comprenant une maquette visualisant le camp des réfugiés syriens Mrajeeb Al Fhood en Jordanie et une carte du monde interactive mettant en relief les zones d'opérations du Croissant-Rouge des Émirats arabes unis. Il a également souligné l'engagement humanitaire de l'UE à aider les réfugiés, lui permettant d'occuper une place pionnière parmi les fournisseurs d'aides humanitaires dans le monde, appelant à rétablir la stabilité et la sécurité dans les pays d'origine des réfugiés afin de pouvoir relever ce défi mondial.



S'exprimant en marge du lancement de l'exposition, Fahad Abdelrahman Bin Sultan a déclaré : "L'aide humanitaire et de développement offerte par les UAE au monde s'élevait à 32,01 milliards de dollars entre 2013 et 2017, et a permis de bénéficier des millions de personnes dans le monde entier, dont 10 millions de Yéménites".



"Cette exposition est la première de son genre à l'extérieur des Émirats arabes unis. Elle a été organisée à la demande du Parlement européen pour explorer le rôle humanitaire international, de secours et de développement accompli par les UAE, et fondé sur les plus nobles valeurs du pays, et pour renforcer l'écosystème humanitaire mondial", a-t-il ajouté.

Son Excellence Fahad Abdelrahman Bin Sultan a souligné que l'aide humanitaire et de développement fournie par les Émirats arabes unis vise essentiellement à répondre aux besoins des réfugiés et des civils déplacés dans les zones instables telles que la Syrie, le Yémen, la Somalie, la Palestine, l'Afghanistan et l'Irak. Il a indiqué que les UAE a gagné le respect et la confiance de la communauté internationale et occupe désormais, pour la cinquième année consécutive, la première place mondiale grâce à sa contribution en aide humanitaire et en développement par rapport à son PIB national.



Il a de plus signalé que plus de 100 pays ont bénéficié de l'aide fournie par les Émirats arabes unis, ajoutant que le Croissant-Rouge des Émirats détient 14 bureaux dans certains pays tels que le Yémen, la Somalie, le Kazakhstan, l'Indonésie, le Pakistan, l'Afghanistan, la Bosnie et l'Albanie.



Fahad Abdelrahman Bin Sultan a enfin résumé la répartition de l'aide humanitaire fournie par les Emirats comme suit: 4,92 milliards de dollars pour le Yémen depuis avril 2015 jusqu'à décembre 2018, environ 174,6 millions de dollars pour la Libye depuis 2013 jusqu'à 2017, environ 963,5 millions de dollars pour le peuple syrien depuis 2012 jusqu'à novembre 2018, environ 641,5 millions de dollars pour le peuple d'Erbil (Irak) depuis 2013 jusqu'à 2017, environ 233,3 millions de dollars pour la Somalie depuis 2013 jusqu'à 2017, 489 millions de dollars pour les palestiniens depuis 2013 jusqu'à 2018 et 333,3 millions de dollars pour l'Afghanistan depuis 2013 jusqu'à 2017.





