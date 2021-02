Idriss Deby : "l'annulation de la dette est une piste que nous devons explorer"

Le chef de l'État Idriss Deby a lancé lundi un appel "pressant" à tous les partenaires afin d'apporter les ressources promises pour permettre la réalisation des programmes de développement dans les États du G5 Sahel.



"La situation socio-économique de nos pays n'est pas très reluisante et ne nous permet pas de faire face seul à nos défis. Le poids de la dette se faire sentir avec acuité et bloque déjà nos efforts de développements", a déclaré ce soir le président du Tchad à l'issue du huis-clos du sommet du G5 Sahel.



"L'exécution de nos plans de développement peine à atteindre le taux de réalisation escompté faute de financements conséquents. Nous sommes appelés à réagir spontanément ensemble et vite, à propos des solutions idoines et solutions de crises. L'annulation de la dette est une piste que nous devons explorer", selon Idriss Deby.



De l'avis du nouveau président en exercice du G5 Sahel, le développement des États de la région doit constituer l'une des priorités principales.



Le communiqué final de la conférence des chefs d'État sera dévoilé mardi.