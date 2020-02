Inauguration et pose de premiere pierre de 5 projets finances par le japon dans les regions de Faranah et N’Zerekore

Du 26 au 31 janvier 2020, Son Excellence Monsieur MATSUBARA Hideo a effectué une visite dans les régions administratives de Faranah et N’Zérékoré afin d’inaugurer 4 micro-projets et de poser la première pierre d’un autre micro-projet.

Dans la Région de Faranah, S.E.M. Matsubara a inauguré deux projets :

Le projet de rénovation du collège Niger, mis en œuvre par le Club des Amis du Monde – Faranah, d’un montant de 87 855 $ US (environ 760 000 000 GNF), a permis la rénovation d’un bâtiment ancien de 7 salles de classe avec leur mobilier et de 4 latrines. Désormais, le collège pourra accueillir jusqu’ à 3 200, avec 16 salles de classe fonctionnelles et une grande amélioration des temps d’enseignement.

Le projet de construction de l’école primaire de Kérédou, présenté par l’Association pour le Bien-Etre Familial, d’un montant de 69 402 $ US (environ 600 000 000 GNF), a concerné la construction de 3 salles de classe avec leur mobilier, d’une direction et de latrines. Quartier de la CU de Kissidougou, Kérédou était doté d’une école de 3 classes depuis 2011. Maintenant, les 229 élèves se répartiront dans les 6 classes de l’école.

Dans la Région de N’Zérékoré, S.E.M. Matsubara a inauguré deux projets :

Le projet de reconstruction de l’école primaire de Galakpaye, présenté par l’Association Zéguéta de Galakpaye, d’un montant de 65 771 $ US (environ 569 000 000 GNF), a financé la reconstruction de 4 salles de classe avec leur mobilier d’une direction dans ce village de la Commune Rurale de Yalenzou, préfecture de N’Zérékoré, au bénéfice de ces 358 élèves.

Le projet de construction de l’école primaire de Gbélékpala, présenté par le Centre d’Etude et d’Appui au Développement, d’un montant de 70 557 $ US (environ 610 000 000 GNF), a permis la construction de 3 salles de classe avec mobilier, d’une direction, de latrines et d’un forage. L’école de Gbélékpala, dans la CR de Bowé, préfecture de Yomou, compte désormais 6 salles de classe pour les 232 élèves inscrits cette année.

Enfin, un dernier projet a été lancé :

Le Projet de construction du collège de Baala, dans la préfecture de Yomou, d’un montant de 90 867 $, soit 800 543 060 GNF présenté par l’Association guinéenne pour le développement économique (AGUIDE), qui permettra la construction de quatre salles, d’une direction, de latrines, d’un forage, ainsi que la formation de l’APEAE. Baala ne compte actuellement pas de collège, et le plus proche se situe à 8 km. Environ 50 élèves par an sont admissibles, et doivent le plus souvent abandonner leurs études, ou aller à Diécké ou Yomou.

