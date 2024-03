Indice mondial sur le bonheur : le Tchad occupe la 113ème position

Le rapport « World Happiness Report 2024 », publié le 20 mars 2024 par le Réseau des solutions de développement durable des Nations unies, en collaboration avec le cabinet de sondage Gallup World Poll et le Wellbeing Research Centre de l’Université d’Oxford, a révélé des classements distincts basés sur les tranches d'âge pour la première fois, couvrant 143 pays du monde.



La Libye a été désignée comme le pays le plus heureux du continent pour les jeunes, tandis que Maurice arrive en tête pour les personnes âgées de plus de 60 ans.



La Libye s'est classée comme le pays le plus heureux en Afrique en 2024 selon le rapport, se plaçant au 66ème rang mondial. L'économie du pays, principalement basée sur les hydrocarbures, a été un facteur déterminant de ce classement, qui évalue le bonheur des populations dans 143 pays.



Maurice, quant à elle, a atteint la deuxième position sur le continent africain (70ème rang mondial), surpassant d'autres pays tels que l'Afrique du Sud, l'Algérie et la République du Congo. S'agissant du Tchad, le pays est classé en 113ème position, parmi les 30 pays les plus malheureux.



En Afrique, le pays de Toumaï est classé au 19ème rang. Le rapport annuel du World Happiness Report s'appuie principalement sur des évaluations subjectives du bonheur des participants ainsi que sur des données économiques et sociales, évaluant six variables clés telles que le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption.



La Finlande a été désignée comme le « pays le plus heureux du monde » pour la septième année consécutive à l'échelle mondiale, suivie du Danemark, de l'Islande, de la Suède, d'Israël et des Pays-Bas.



Ce rapport a également présenté une analyse approfondie des niveaux de bonheur par groupe d'âge, montrant que la Libye était le pays le plus heureux pour les jeunes enfants et les personnes de moins de 30 ans en Afrique, tandis que Maurice a été désignée comme la destination la plus heureuse pour les personnes âgées de plus de 60 ans sur le continent, suivie de la Libye, de l'Algérie, de la Guinée et de l'Afrique du Sud.